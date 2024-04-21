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Okan Buruk Hakim Ziyech ile ilgili son kararını verdi! Şampiyonluk yolunda büyük sürpriz

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Okan Buruk Hakim Ziyech ile ilgili son kararını verdi! Şampiyonluk yolunda büyük sürpriz

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Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Pendikspor karşısına çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'da geleceği tartışılan Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili son kararını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısında maçı çeviren dizilimi Pendikspor sınavında kullanmanın planını yapıyor. Formsuz Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çekmeye hazırlanan Buruk, Ziyech'le ilgili son kararını verdi. 

Okan Buruk Hakim Ziyech ile ilgili son kararını verdi! Şampiyonluk yolunda büyük sürpriz - 1. Resim

50 yaşındaki teknik adam sol tarafta Barış Alper’i, sağ tarafta da Ziyech’i ilk 11’de oynatmayı düşünüyor. İleride ise Mauro Icardi göre alacak. Forvet arkasında ise Dries Mertens forma giyecek.

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