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Okan Buruk istedi, Vitor Pereira kaptı! İşte yıldız ismin bonservisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okan Buruk istedi, Vitor Pereira kaptı! İşte yıldız ismin bonservisi
Galatasaray, Okan Buruk, Vitor Pereira, Wolverhampton, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un uzun zamandır kadrosunda görmek istediği Jhon Arias, bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın takımına transfer oluyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesi dahilinde hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, birçok isimle iletişim halinde.

Galatasaray, uzun zamandır Jhon Arias'ın peşinde koşuyor. Edinilen bilgilere göre, yıldız ismin yeni takımı belli oldu.

PEREIRA'NIN TAKIMINA GİDİYOR

NTV Spor'un Telegraph'a dayandırdığı habere göre; Okan Buruk'un bir dönem ısrarla istediği ve sarı-kırmızılıların aylarca temaslarda bulunduğu Arias, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'a transfer oluyor.

Haberin detaylarında, Jhon Arias'ın transferi konusunda Fluminense ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Okan Buruk istedi, Vitor Pereira kaptı! İşte yıldız ismin bonservisi - 1. Resim

15 MİLYON STERLIN ÖDENECEK

Wolverhampton'ın Jhon Arias transferi için Brezilya temsilcisine yaklaşık 15 milyon sterlin bonservis ödeneceği belirtildi. Wolverhampton'ın Jhon Arias'ı kısa süre içinde İngiltere'ye getireceği ve transferin resmiyete döküleceği aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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