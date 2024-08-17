Okan Buruk, Konya deplasmanına gelmek istemeyen oyuncusunu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor ile oynanan mücadele sonrası Wilfried Zaha ile ilgili açıklamalarda bulunarak transfer süreciyle ilgili bilgi verdi.

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha'nın Konyaspor deplasmanına gelmek istemediğini söyledi.

Oyuncu ile arasında geçen konuşmadan söz eden Buruk, "Dün Zaha'ya da söyledim. Bizim oyuncumuzsun, senin burada olman bizi rahatsız etmez, istersen Konya'ya götüreyim' dedim ama transfer sürecinde olduğu için buraya gelmek istemedi sonra da telefonla mesajlaştık, döndükten sonra takımımızın parçası olacak. Ayrılana kadar bizim oyuncumuz. Kalırsa da yine kullanacağız. Beğendiğimiz istediğimiz oyunculardı." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: KEREM'İN HEP AVRUPA HEDEFİ VARDI

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çıkan transfer haberlerine değinen Okan Buruk, "Bir oyuncu bizden ayrılana kadar bizim oyuncumuz. Ben bugün Kerem ile maça başlıyorsam demek ki onunla devam istiyorum. O da bunu sahadaki performansıyla destekliyor. Tabii ki oyuncuların farklı hedefleri olabilir. Kerem'in hep Avrupa hedefi vardı. Bu hedefler doğrultusunda bazen görüşmeler oluyor ama ben oyuncularımı hep kullanmaktan yanayım." dedi.

Öte yandan yeni transferlerden Jelert ve Sara'nın form durumunu da değerlendiren tecrübeli hoca, "Jelert'in ilk maçı. Çok hareketli gerçekten oyun hızı pas kalitesi yüksek. Kanat beki gibi kullanmaya çalıştım. Hem hücum hem savunma görevini yaptı. Şu anda %100 değil, aynı şekilde Sara için aynı şeyi söyleyebiliriz. Buraya bir alışma dönemleri geçiyor. Sara'nın performansından da çok memnunum." görüşlerini dile getirdi.