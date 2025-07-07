Okan Buruk-Mourinho kapışmasında yeni perde! Kampa katılmayan isim Süper Lig'e dönüyor

Trabzonspor forması ile geçtiğimiz sezon 22 gol atıp 7 asist üreten Simon Banza için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, Braga'ya dönen ismin yeniden Süper Lig'e gidebileceğini iddia etti ve iki devin adını verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Simon Banza, çıktığı 37 maçta 22 gol atıp 7 asist üretmiş ve ve Süper Lig'e damga vuran forvetlerden birisi olmuştu.

Bordo mavililerde kiralık olarak yer alan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisinin bulunduğu Braga'ya geri dönen Banza için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

HAZIRLIK KAMPINA KATILMADI

O Jogo'nun haberine göre; Demokratik Kongolu futbolcu, takımının Avusturya'daki hazırlık kampında yer almadı. Golcü ismin önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerine yoğunlaşacağı iddia edildi.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Haberde, 28 yaşındaki oyuncu için en olası seçeneğin Türkiye'de kalması olduğu belirtilirken; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Simon Banza için bir transfer mücadelesinin başlayacağı kaydedildi.

Banza'nın Braga ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.