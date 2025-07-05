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Trabzonsporlu isme Avrupa kancası! Fırtına 20 milyon euro istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonsporlu isme Avrupa kancası! Fırtına 20 milyon euro istiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un genç stoperi Batagov'a Avrupa ekipleri talip. Bordo mavililer, istedikleri bonservis bedelini belirledi.

Trabzonspor'un genç stoperi Batagov, Avrupa ekiplerinin radarında. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Arseniy Batagov, özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest tarafından takip ediliyor.

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna yoğun ilgi gösteriyor.

20'DEN AŞAĞI İNMİYOR

Akşam'ın haberine göre; İngiliz ekibi, teklifini 15 milyon euroya yükseltti. Karadeniz ekibi, başarılı savunmacı için 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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