Trabzonsporlu isme Avrupa kancası! Fırtına 20 milyon euro istiyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trabzonspor'un genç stoperi Batagov'a Avrupa ekipleri talip. Bordo mavililer, istedikleri bonservis bedelini belirledi.
Trabzonspor'un genç stoperi Batagov, Avrupa ekiplerinin radarında. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Arseniy Batagov, özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest tarafından takip ediliyor.
İngiliz ekibi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna yoğun ilgi gösteriyor.
20'DEN AŞAĞI İNMİYOR
Akşam'ın haberine göre; İngiliz ekibi, teklifini 15 milyon euroya yükseltti. Karadeniz ekibi, başarılı savunmacı için 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı değerlendirmeye almayı düşünmüyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz