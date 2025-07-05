Trabzonsporlu isme Avrupa kancası! Fırtına 20 milyon euro istiyor

Trabzonspor'un genç stoperi Batagov'a Avrupa ekipleri talip. Bordo mavililer, istedikleri bonservis bedelini belirledi.

Trabzonspor'un genç stoperi Batagov, Avrupa ekiplerinin radarında. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Arseniy Batagov, özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest tarafından takip ediliyor.

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna yoğun ilgi gösteriyor.

20'DEN AŞAĞI İNMİYOR

Akşam'ın haberine göre; İngiliz ekibi, teklifini 15 milyon euroya yükseltti. Karadeniz ekibi, başarılı savunmacı için 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı değerlendirmeye almayı düşünmüyor.