G.Saray’da artık bütün gözler Nijeryalı yıldıza döndü. Sarı kırmızılılar golcü oyuncusundan mahrum çıktığı üç kulvarda da büyük hüsranlar yaşadı. Okan Hoca “Sensiz olmuyor” diyerek Osimhen’den fedakârlık istedi…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Son üç haftada kaybettiği 5 puanla şampiyonluk yolunda ipleri rakiplerinin eline veren Galatasaray, şampiyonluk yarışını kaybetmemek adına Victor Osimhen’i sahalara erken dönmeye ikna edecek. Zirve yarışında önce Trabzonspor yenilgisi, ardından da Kocaelispor ile berabere kalan sarı kırmızılılar puan avantajını kaybetti. Osimhen’in oynamadığı lig, kupa ve Avrupa maçlarında büyük darbeler yiyen sarı kırmızılılar, şampiyonluğa da havlu atmamak için yıldız golcüyü sahalara 10 gün erken döndürmek için yoğun bir çaba içine girdi.

Victor Osimhen

BEŞ MAÇ DA KRİTİK

Kısaca Galatasaray, kalan beş haftada şampiyonluk yarışını da kaybetmemek için Osimhen’e acil şekilde ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz hafta hafif koşulara başlayan Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinden de önce sahalara dönmesi için sağlık ekibi seferber olmuş durumda. Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncuyla görüşerek “Tam olarak iyileşmediğini biliyorum ancak sana ihtiyacımız var. Kritik haftalarda bizi yalnız bırakma!” çağrısı yaptı. Osimhen’in de riski göze olarak Gençlerbirliği maçında sahaya çıkması bekleniyor.

Trabzonspor - Galatasaray

İCARDİ SIFIR ÇEKTİ

Galatasaray’ın gol kralı ünvanlı golcüsü Mauro İcardi, Osimhen’in yokluğunda ilaç olamadı. Buruk, formsuz oyuncusunu son iki maçta kulübeye çekti. Kocaeli maçında 80’de oyuna dâhil olan Arjantinli yıldız, bir isabetsiz şut çekti, topla üç kere buluştu, ikisini kaybetti.

BURUK “PUAN KAYBETTİK ŞAMPİYONLUĞU DEĞİL” DEDİ

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı yönetim işe el koydu! Kemerburgaz’da dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren Okan Hoca “Puanlar kaybettik ama şampiyonluğu kaybetmedik. Hâlâ her şey bizim elimizde. Kalan beş haftada eleştirilere kulaklarınızı tıkayın ve sahaya odaklanın” ifadelerini kullandı. Başkan Dursun Özbek de Kemerburgaz’da artık daha fazla görünme kararı aldı. Özbek oyunculara “Size güveniyorum” diyerek moral verecek.

