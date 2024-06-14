Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a veto! 'Kesinlikle kalmalı'

Düzenleyen: Ahmet Polat 14 Haziran 2024 13:27 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 13:39 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Yılmaz'ın bu sezon başka takıma transferi Buruk'tan veto yedi. Buruk, yönetime sunduğu raporda Barış Alper'in kesinlikle takımda kalması gerektiğini vurguladı.