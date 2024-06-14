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Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a veto! 'Kesinlikle kalmalı'

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Spor Haberleri

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Yılmaz'ın bu sezon başka takıma transferi Buruk'tan veto yedi. Buruk, yönetime sunduğu raporda Barış Alper'in kesinlikle takımda kalması gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor.  Okan Buruk'un 6 farklı pozisyonda oynattığı Barış Alper Yılmaz için birçok kulübün transfer teklifi yaptığı iddia ediliyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz kararını verdi.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a veto! 'Kesinlikle kalmalı' - 1. Resim

BARIŞ ALPER'E VİZE YOK

Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Yılmaz'ın gidişine Okan Buruk'tan onay çıkmadı.

Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, yönetime verdiği raporda Barış Alper Yılmaz için, "Kesinlikle kalmalı" ifadesini kullandı.

Galatasaray, astronomik bir teklif gelmediği sürece Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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