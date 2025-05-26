Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri! "Ülkeyi kötüledi, onu dikkate almadık"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, golcü ismin takımda kalacağına dair ümidinin olduğunu söyledi. Öte yandan Jose Mourinho ile arasında geçenlere değinen sarı kırmızılı çalıştırıcı, çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün gündemdeki konu başlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kupayı Yenikapı'da kaldırdıklarını ve bunun büyük bir değişiklik olduğunu söyleyen Buruk, "Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz kalabalıktı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"KADRO PLANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Artık niyetimiz önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek" diyen deneyimli teknik adam, "Burada kadro planlaması çok önemli. Kadro yapılanmamızı bu sene çok daha iyi yapmamız lazım. Tecrübelendik ve bu sene çok daha iyi bir kadro yapılanması yapacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA VE MERTENS AYRILACAK"

Transfer çalışmalarına başladıklarını söyleyen Okan Buruk, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kim gidecek kim kalacak bunların çalışmalarını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çekeceğimiz kura çok önemli. 3 sene boyunca hiçbir rakibimize ezilmedik ve kendi oyunumuzu oynadık. Bu sene de öyle olacak."

"Transferde sabırlı olmamız gerekiyor. İstediğimiz oyuncuyu alalım, en iyisini alalım istiyoruz ama orada bazen sabırlı olmanız gerekiyor. Sakin olmamız gerekiyor. Lig ağustosta başlıyor, Şampiyonlar Ligi eylülde başlıyor. Transferde de önemli işlere imza attık. İçerideki yarışı artırdık devre arası gelen oyuncularla."

"Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gelecek oyuncuyu cezbediyor. Oyucularla ilgili görüşüyoruz. İsim vermek doğru olmaz. Ne kadar gizli tutarsak bu maddi anlamda ve transferin bitmesi anlamında çok önemli rol oynuyor. Transfer yapacağız, eksik mevkilerimiz var. Muslera ve Mertens gibi iki tane oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Onların yerine de önemli transferler yapacağız. Sadece gelecek oyuncularla ilgili değil, gidecek oyuncularla da ilgili çalışma yapmamız gerekiyor."

OSIMHEN KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le ilgili de konuşan Buruk, "Osimhen'e geçen yaz 'kesinlikle geliyor musun' diye sorduğumda Galatasaray'ı çok yakından takip ettiğini söyledi. Mertens'in burada olması da önemliydi. Osimhen'i almak bizim için çok önemli. Tabii önemli teklifler var ama burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'in burada oynamaya ikna edecek çok şey var. Başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top burada Osimhen'de. İcardi'de de bunu yaşamıştık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddedip Galatasaray'ı seçmişti. Osimhen'in transferiyle ilgili de süreç devam ediyor. İnşallah Osimhen kalacak, ümidim öyle. Galatasaray elinden ne geliyorsa yapacak" dedi.

'İSTİFA' ŞAKASINA DEĞİNDİ

Buruk'un açıklamalarının devamından satır başları şöyle:

"Torreira benim için insan olarak da oyuncu olarak da çok değerli. Kötü gittiğimiz dönemlerde istifa hashtagleri açıldı. Oyuncularla da bunun şakasını yapıyorsunuz. Trabzonspor kupa maçı sonrasın ben başladım, Torreira da dün tekrarladı. Bu yaşadıklarımızla eğlenebilmeyi de beceriyoruz. Yarın öbür gün ilk kötü gidişimizde bu istifa görüntülerini önümüze koyabilirler tabi."

"Hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Özellikle Türk oyuncularımızı satmayı düşünmüyoruz. Oyuncularımızı önce tutmak istiyoruz. Barış Alper'in talipleri çok fazla. Avrupa'da önemli takımların izlediği bir oyuncu. Yunus ve Abdülkerim'in performansları çok önemliydi Her oyuncumuzu çok değerliydi. Hepsi en iyisi hak ediyorlar. Burada Türk oyuncular çok önemli."

"Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kim gelecekse önemli bir yarış içinde olacak. Tabii ki bir kaleci gelecek ve Günay'la yarışacaklar. Kim daha iyiyse kaleci eldivenini alacak."

"Kiralıktan dönecek oyuncular var, Zaha, Zaniolo, Köhn gibi opsiyonları olan oyuncular var. Opsiyonları kullanılacak mı göreceğiz. Nelsson oynayamadığı için mutsuz oldu ve Roma'ya kiralık gitti. Satma şansımız olan oyuncular ya da takasta kullanacağımız oyuncular olabilir."

"MOURINHO TÜRK FUTBOLUNU KÖTÜLEDİ"

"Mourinho'nun Türkiye'de çalışması herkes için pozitif bir şeydi, öyle olduğu gözüküyordu en başta. Ama maalesef negatif anlamda bunu kullandı. Türk futbolunu kötüledi, ülkeyi kötüledi. Çok fazla hep olumsuz üzerinden gitti. Kendi imajını zedelemeye çalışan birinin verdiği ekstra bir çaba ortaya çıktı. Biz çok rahat hareket ettik, çok fazla dikkate almadık. Ama yine aynı saygım devam ediyor. Fiziki olarak bir saldırı oldu ama bunu fazla uzatmadık. Bunlar futbol içinde olabilen şeyler."

"AVRUPA'YA GİDEYİM DİYE BİR DÜŞÜNCEM YOK"

"Başarılı oldukça sizi takip eden kulüp sayısı artıyor. Benim Galatasaray'la sözleşme var ama onun yanında bir gönül bağım var. Ben üç sene şampiyon oldum, yüksekte bırakayım, Avrupa'ya gideyim diye bir düşüncem de yok. Galatasaray seviyesinde Avrupa'da çok fazla takım da yok. Buradaki atmosferi, tutkuyu hiçbir yerde bulamam. Benim için en önemli şey Galatasaray'da başarılı olmaya devam etmek. Yurt dışı için ileride neler olur bilemem ama benim için önemli olan Galatasaray'da başarılar yaşamak. En büyük hedefim Galatasaray ile Avrupa'da başarı yakalamak."