Okan Buruk'un Dursun Özbek ve Erden Timur'a verdiği sol bek raporuna isyan etti: Olmaz hocam büyük hata yapıyorsun

Samsunspor-Galatasaray maçının ardından 'Markaj' kanalında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Ümit Davala, Evren Göz'ün 'Okan Buruk sol bek istemedi o bölgede Barış Alper'i kullanacak' istihbaratına tepki göstererek 'Eğer Okan hoca Dursun Özbek ve Erden Timur'a böyle dediyse bu büyük bir yanlıştır' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u Nelsson ve Barış Alper Yılmaz'la geçen Galatasaray'da 3 puan sevinci yaşanırken, kritik mücadelenin ardından spor yorumculularının Barış Alper Yılmaz'ı çok beğenmeleri dikkat çekti. İşte 90 dakikanın değerlendirmeleri...

Uğur Meleke/Hürriyet: "Aralık-Ocak’ta 5-1’lik Trabzon maçı dışındaki müsabakaların hemen her anında savaştı, her anında yüzde yüz konsantrasyonla oynadı Galatasaray. Samsun’da 10’uncu dakikada 2-0’ı bulunca uzun zaman sonra ilk kez vitesi 5’ten 2’yer düşürme fırsatı buldu sarı kırmızılılar. Maçın son 80 dakikasını büyük ölçüde rölantide oynadılar. Samsun’a fırsatlar verdiler ama iki gollü güvenli mesafeyi korudular."

Erman Toroğlu/Sabah: "İkinci yarı Icardi'nin bir pozisyonu var. Sağdan atılan ortada ceza alanında rakibi, Icardi'yi bir taraftan alıp bir tarafa koyuyor. Hakem de bizler gibi seyrediyor. Enteresandır, VAR'daki de seyrediyor. Bir ofsayt pozisyonu var, yayıncı kuruluş yarım otomatikten pozisyonu getirdi ama hangi pozisyon? İki futbolcu ama topa vuruş anı yine gelmiyor. Kusura bakmayın, ben bu yarı otomatik sisteme inanmıyorum"

Ahmet Çakar/Sabah: "G.Saray önemli bir virajı kazasız geçti. Ne olursa olsun yıllardır Samsun deplasmanları her takım için güç olmuştur. Peki G.Saray çok mu iyi oynadı? Hayır... Oynaması gerektiği kadar oynadı. Barış Alper'e bir parantez daha açalım; iyi niyeti, fedakârlığı ve fizik gücüyle belki de şu anda Türkiye'nin en iyilerinden biri. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu son haftaların başarılı ismi. Dün gece de bir-iki sarı kart hatası dışında maçı çok iyi yönetti. İcardi'ye yapılan harekette G.Saray penaltı bekledi. Görüntüye baktığımızda çekiliyor gibi ama günümüz futbolunda bu tür penaltıların kabul görmesi çok zor. VAR müdahalesi de gereksiz."

Ömer Üründül/Sabah: "G.Saray önde baskılı atak yaparak alışılmış maç başlangıçlarını yine dün gece de sürdürdü. Bu defa çok erken 2 gol ile önemli bir avantaj yakaladı. İki tane büyük hata ile gol yiyen Samsunspor'un 'iyi kapanıp, oyunu tutup kontralarla etkili olalım' taktik stratejisi iflas edince hücum ağırlıklı bir oyuna geçtiler. Son parantezi Nelsson için açmak istiyorum. G.Saray'a geldiğinden beri istikrarlı başarılı bir performans çiziyor. Bu sene Sanchez'in gelmesiyle uzun süre yedekliğe mahkûm edildi. Çok da üzüldü... Sonra eline fırsat geçti ve yine çok başarılı. İşte takdir edilmesi gereken gerçek bir profesyonel."

Levent Tüzemen/Sabah: "Icardi'ye penaltı verilmesi için ölmesi mi gerekiyor? G.Antep maçında iki net penaltı pas geçildi, Samsun'da Satka'nın vuruş öncesi kolundan yapışarak çektiği İcardi'ye yine penaltı verilmedi. Hakemler ve VAR'ın İcardi'ye yapılan bu harekete vermediği kararlar için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gibi "Yeteeeeer" ve "Utanın" diyorum."

Osman Şenher/Milliyet: Süper Lig’de artık kolay maç yok. Bütün maçlar zor geçiyor. Son haftalarda bunu görüyoruz. Galatasaray’ın en zor deplasmanlarından bir tanesiydi Samsun. Karşılaşmanın ilk 12 dakikasında sahada bütün hatlarıyla rakibin üstüne giden, baskı yapan, pres yapan bir Galatasaray vardı. Gerçekten çok ağır yük çekiyorlar. Her şeye rağmen zirve yarışında Cim Bom’a üç puan lazımdı, dün gece de hak ederek galip geldiler. Benim anlayamadığım her maç, Icardi’ye yapılan ve penaltıya sebep veren fauller es geçiliyor. Geçen hafta Gaziantep maçında, dün gece de Samsun maçında hakemler beyaz noktayı göstermiyor. Samsunspor ise çok iyi bir takım ama çok yavaş bir futbol oynuyor. Orta sıradaki takımlar karşısında başarılı olabilirler ama büyük takımlar karşısında hiç şansları yok. Barış Alper’in, takımını rakip sahaya taşıyan olağanüstü bir fizik gücü var. Karşısında oynayan sol bekin Allah yardımcısı olsun!"

Serkan Korkmaz/Sabah: Samsun'daki maçın Galatasaray için zorlu geçeceğini düşünenlerdendim. Bu öngörümü hayli haksız çıkaran bir Samsunspor vardı sahada. Hak ettiğinden çok çok az topla buluşan Icardi'nin bir golü "ofsayt" gerekçesiyle sayılmazken ekrana bindirilen "yarı otomatik ofsayt" görseli benim izlediğimle çelişkiliymiş gibi geldi bana. Arjantinli yıldızın rakip kalenin hemen önünde iki elle omzundan çekildiği pozisyondaysa penaltı kararı çıkmamasını hayli yadırgadım."

Zeki Uzundurukan/Fotomaç: "Maçtan önce tüm otoriteler, Samsunspor'un maça ön alan baskısı ile başlayacağı tahmininde bulunuyordu. Bırakın ön alan baskısını, Samsunspor daha oyuna ısınamadan 2-0 geriye düştü. Barış Alper Yılmaz, yükselen formu ile gözlerimizin pasını silmeye devam ediyor. Maç boyunca iki kişilik oynadı. İcardi oyun içinde çok şeyler yapmak istiyor ama eski gücünde değil. Son haftalarda futbolunda bir kıpırdanma sürecine giren Halil Dervişoğlu, maçın son bölümünde oyuna girdi. Okan hoca, Halil'i de kazanmak istiyor. Doğru da yapıyor! Dünkü maçta Barış Alper Yılmaz'ı izlerken ben yoruldum, Barış koşmaktan, sahada savaşmaktan yorulmadı." "Maçtan önce tüm otoriteler, Samsunspor'un maça ön alan baskısı ile başlayacağı tahmininde bulunuyordu. Bırakın ön alan baskısını, Samsunspor daha oyuna ısınamadan 2-0 geriye düştü. Barış Alper Yılmaz, yükselen formu ile gözlerimizin pasını silmeye devam ediyor. Maç boyunca iki kişilik oynadı. İcardi oyun içinde çok şeyler yapmak istiyor ama eski gücünde değil. Son haftalarda futbolunda bir kıpırdanma sürecine giren Halil Dervişoğlu, maçın son bölümünde oyuna girdi. Okan hoca, Halil'i de kazanmak istiyor. Doğru da yapıyor! Dünkü maçta Barış Alper Yılmaz'ı izlerken ben yoruldum, Barış koşmaktan, sahada savaşmaktan yorulmadı."

Evren Göz: Galatasaray'da sağ bek ve sol bek eksikleri var, Erinç Bilican'ın verdiği bilgilere göre; Okan Buruk'un Dursun Özbek ve Erden Timur'a 'Ben Avrupa'da sol bek bölgesinde Barış Alper'le yoluma devam edebilirim' dediği öğrenildi.



Ümit Davala: Bana göre Okan hocanın verdiği bu karar doğru bir karar değil. Avrupa maçları Süper Lig'e benzemez, oradaki rakipler sürekli üstüne gelebilecek kaliteli kadrolarla kurulmuş olan takımlar. Eğer sol beke transfer yapılmayacaksa Berkan Kutlu veya Kaan Ayhan'la o bölgeyi kapatmaya çalışmalısınız. Ben her zaman orijinal futbolculardan yanayım, devşirme oyuncular sıkıntı oluyor.