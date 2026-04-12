Galatasaray’da şampiyonluğa koşulan sezonda teknik direktör Okan Buruk’un geleceği tartışma konusu oldu. Eski yönetici Ahmet Özdoğan, sezon sonunda ayrılık iddiasını gündeme getirirken, kadroda da köklü değişim sinyali verip Mauro Icardi ile yolların ayrılması gerektiğini savundu. Özdoğan, Victor Osimhen seviyesinde transferlerle Avrupa hedefinin büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 6 hafta kala, maç eksiğiyle Fenerbahçe'nin 1 puan önünde bulunan ve üst üste 4. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'da görev aldığı 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki geleceği hakkında eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Özdoğan açıklamalarda bulundu.

Ahmet Özdoğan

"BEN OLSAM BENDE DEVAM ETMEM"

Özgür Sancar'a konuşan Ahmet Özdoğan, sarı-kırmızılı yönetimin sezon sonunda Okan Buruk'la yollarını ayıracağını öne sürdü. Özdoğan, teknik direktör değişikliği iddiasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben Okan Buruk'la sezon sonunda yolların ayrılacağını düşünüyorum. Gördüğüm, yönetimin Okan Buruk'la devam etmeyeceği yönünde. Ben olsam ben de devam etmem. Kendisinde bir yorgunluk var. Bazı maçlara iyi hazırlanmıyor. Maç seçerek hazırlanıyor gibi geliyor bana. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Maçın niteliği ne olursa olsun aynı profesyonelliklere hazırlanılmalı. Yeni dönemin teknik direktörü yabancı olur. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında Galatasaray'a gelmek istemeyen sayısı çok azdır."

Okan Buruk

"ICARDI'YLE DE YOLLARINI AYIRMA ZAMANI GELDİ"

Açıklamalarında Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflere ve kadro planlamasına da değinen Özdoğan, Avrupa'da başarı elde edilebilmesi için Galatasaray'ın Victor Osimhen gibi en az 2-3 futbolcu daha transfer etmesi gerektiğini belirtti. Özdoğan ayrıca, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yle de yollarını ayırma zamanının geldiğini aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası