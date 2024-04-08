Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in o görüntüsünün altından bakın ne çıktı! Kafasını tutarak sahadan ayrılmıştı

Düzenleyen: Songül Soysal 8 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası Galatasaraylı futbolcular ve teknik edip bir sürede sahada kutlamalar yapmıştı. O kutlamalar sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in kafasını tuttuğu görüntüler ekrana yansımıştı. O anların perde arkası ortaya çıktı.