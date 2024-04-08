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Haberler > Spor > Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in o görüntüsünün altından bakın ne çıktı! Kafasını tutarak sahadan ayrılmıştı

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in o görüntüsünün altından bakın ne çıktı! Kafasını tutarak sahadan ayrılmıştı

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Okan Buruk&#039;un oğlu Ali Yiğit&#039;in o görüntüsünün altından bakın ne çıktı! Kafasını tutarak sahadan ayrılmıştı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası Galatasaraylı futbolcular ve teknik edip bir sürede sahada kutlamalar yapmıştı. O kutlamalar sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in kafasını tuttuğu görüntüler ekrana yansımıştı. O anların perde arkası ortaya çıktı.

2023 Süper Kupa finali için Türk futbolunun iki çınarı Fenerbahçe ile Galatasaray, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın 58.saniyesinde Galatasaraylı Mauro Icardi, topu ağlarla buluştururken, sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, 2.dakikada takımı sahadan çekti. 

Bu hamlenin ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ardından sarı-kırmızı futbolcular sahada kutlama yapmaya başladı. 

O GÖRÜNTÜ OLAY OLDU

Bu esnada Okan Buruk'un oğlu, Ali Yiğit Buruk'un kafasını tuttuğu görüntü ekrana yansıdı. Ali Yiğit'in kafasını tutması, akıllarda soru işareti oluşturdu.

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in o görüntüsünün altından bakın ne çıktı! Kafasını tutarak sahadan ayrılmıştı - 1. Resim

Herkes ne olduğunu merak ederken, Ali Yiğit Buruk'tan konuya dair ilk paylaşım geldi. 

"SEVİNCİ BİRAZ ABARTINCA..."

Ali Yiğit Buruk yaptığı paylaşıma "Kutlamayı biraz abartınca, küçük kazalar olabilir" notunu düştü.

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in o görüntüsünün altından bakın ne çıktı! Kafasını tutarak sahadan ayrılmıştı - 2. Resim

İşin aslı sonradan ortaya çıktı. Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in kutlama esnasında Ali Yiğit Buruk'u saçlarından tutup kaldırdığı öğrenildi. 

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in o görüntüsünün altından bakın ne çıktı! Kafasını tutarak sahadan ayrılmıştı - 3. Resim

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