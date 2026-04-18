Nijeryalı yıldız kademeli şekilde derbiye ısındırılacak. Günlerdir sakatlığı sebebiyle idmana çıkamayan Galatasaray’ın yıldızının 90 dakika oynatılması risk olarak görüldü. Osimhen maç eksiğini kapatmak için 30-45 dakika arası süre alacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonluk yolunda Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da durumu en çok merak edilen isim; Victor Osimhen. Sarı kırmızılı takım Nijeryalı golcünün olmadığı dönemde iki maçta 5 puan kaybederek ağır yara almıştı. Teknik heyete oynamak istediğini ileten Osimhen için sağlık heyeti “Antrenman eksiği var. 90 dakika oynaması risk olur” raporu verdi. Osimhen’i Ankara’ya götürme kararı alan teknik direktör Okan Buruk, önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi de düşünerek adım atacak.

Okan Buruk'un Osimhen planı belli oldu: Fenerbahçe derbisi detayı

LİGDE KOLAY MAÇ YOK

Oyuncusunun maç temposu eksiğini derbi öncesinde gidermek isteyen Buruk, Osimhen’i tek devre kullanacak. Okan Hoca, maça Osimhen’le başlamak ile skora göre ikinci yarıda oyuna sürmek konusunda karar verecek. Teknik heyetin Osimhen’i ikinci yarının başında veya son yarım saatinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Gençlerbirliği maçıyla ilgili olarak oyuncularını uyaran Okan Buruk “Ligde kolay maç yok. Gençlerbirliği tehlikeli bölgeden kurtulmak istiyor ve bu yüzden maça çok daha fazla asılacak. Dikkatli olmalıyız” dedi.

ÖZEL BANDAJLA

Galatasaray, Victor Osimhen’in olmadığı maçlarda ligde 10 puan kaybetti. Kırılan kolu yeni iyileşen Nijeryalı yıldız özel atel ile sahada yer alacak.

