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    Ömür boyu men cezası alan Faruk Koca, Kulüpler Birliği toplantısına katıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Halil Umut Meler'e attığı yumrukla dünya gündemine giren ve sonrasından futboldan ömür boyu men cezası alan Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği'nin toplantısına katılarak şaşırttı.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki binasında gerçekleştirilen toplantıya katılarak veda etti.

    Toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faruk Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Birlikte mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu sebeple geldim. Olayı anlattım. Sağ olsunlar dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    FARUK KOCA: YARGI SÜRECİM DEVAM EDİYOR

    Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Faruk Koca, Pişmanlık duyup, duymadığı sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Futbolla ve bu olaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağım ama bugün değil" şeklinde cevap verdi.

    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Koca'yı toplantıdan ayrılışı sırasında dışarı çıkarak uğurladı.

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Faruk KocaAnkaragücü
    Haberler > Spor > Ömür boyu men cezası alan Faruk Koca, Kulüpler Birliği toplantısına katıldı
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