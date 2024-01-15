Ömür boyu men cezası alan Faruk Koca, Kulüpler Birliği toplantısına katıldı

15 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 17:24

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki binasında gerçekleştirilen toplantıya katılarak veda etti.

Toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faruk Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Birlikte mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu sebeple geldim. Olayı anlattım. Sağ olsunlar dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FARUK KOCA: YARGI SÜRECİM DEVAM EDİYOR

Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Faruk Koca, Pişmanlık duyup, duymadığı sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Futbolla ve bu olaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağım ama bugün değil" şeklinde cevap verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Koca'yı toplantıdan ayrılışı sırasında dışarı çıkarak uğurladı.