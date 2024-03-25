Osayi - Samuel imzayı atıyor! Nijeryalı yıldıza teklif yağıyor

Fenerbahçe'nin formda yıldızı Osayi - Samuel'in sezon sonunda yeni sözleşmeye imza atacağı konuşuluyor. Milli oyuncuya İngiltere'den de teklifler olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'de sezonun en formda isimlerinden olan Bright Osayi-Samuel için yönetim yeni sözleşme seçeneğini masaya oturdu.

Trabzonspor ile oynanan son karşılaşmada uzun süre gündemde kalan Nijeryalı oyuncu sezon sonunda bir görüşme yapılacağı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı ve yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'DEN OSAYI HAREKETİ

Ntvspor'da yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerden olan 26 yaşındaki futbolcunun 2025'te bitecek olan sözleşmesi 2027'ye uzatılacak.

Osayi Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla bu sezon 30 maça çıktı.

Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.