Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Osayi - Samuel imzayı atıyor! Nijeryalı yıldıza teklif yağıyor

Osayi - Samuel imzayı atıyor! Nijeryalı yıldıza teklif yağıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Osayi - Samuel imzayı atıyor! Nijeryalı yıldıza teklif yağıyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin formda yıldızı Osayi - Samuel'in sezon sonunda yeni sözleşmeye imza atacağı konuşuluyor. Milli oyuncuya İngiltere'den de teklifler olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'de sezonun en formda isimlerinden olan Bright Osayi-Samuel için yönetim yeni sözleşme seçeneğini masaya oturdu.

Trabzonspor ile oynanan son karşılaşmada uzun süre gündemde kalan Nijeryalı oyuncu sezon sonunda bir görüşme yapılacağı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı ve yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

Osayi - Samuel imzayı atıyor! Nijeryalı yıldıza teklif yağıyor - 1. Resim

FENERBAHÇE'DEN OSAYI HAREKETİ

Ntvspor'da yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerden olan 26 yaşındaki futbolcunun 2025'te bitecek olan sözleşmesi 2027'ye uzatılacak.

Osayi Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla bu sezon 30 maça çıktı.

Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Futbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadı - SporFutbolda ırkçılık skandalı! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadıVincenzo Montella'dan Avusturya - Türkiye maçı öncesi açıkladı! Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? - SporVincenzo Montella'dan Avusturya - Türkiye maçı öncesi açıkladı! Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev - SporUEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görevHannover'den Derrick Köhn açıklaması! Galatasaraylı yıldız performansıyla büyüledi - SporHannover'den Derrick Köhn açıklaması! Galatasaraylı yıldız performansıyla büyülediPFDK kararları açıklanıyor! Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ceza alması beklenen isimler belli oldu - SporPFDK kararları açıklanıyor! Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ceza alması beklenen isimler belli olduGalatasaray'ın yengesi Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! Bu sözler çok konuşulacak - SporWanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı!Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 32. haftanın programını açıkladı! - Sporİşte Süper Lig'de 32.hafta programıFenerbahçeli Osayi-Samuel olaylı Trabzonspor maçı sonrası ilk kez konuştu! O da aynı şeyi söyledi - SporTrabzonspor maçı sonrası ilk kez konuştu!Cinsel saldırı suçundan yargılanan Dani Alves hapisten çıktı! 1 milyon euroluk kefaret için yardım eli uzandı - SporÜnlü futbolcu kefaretini ödedi, serbest kaldıAvrupa devi Galatasaraylı Victor Nelsson'a kafayı taktı! Nelsson'dan transfer açıklaması geldi - Sporİlk transfer açıklamasını kendi ağzıyla yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...