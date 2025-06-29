Osayi'nin babasının Beşiktaş'tan isteği ortaya çıktı! Bakın anlaşmayı bozan ne olmuş

Beşiktaş ile Osayi-Samuel arasında sağlanan anlaşmada son dakika pürüzü çıktı, siyah beyazlılar transferden vazgeçti. Nijeryalı sağ bekin babasının bu kararın alınmasında başrol oynadığı ifade edilirken, anlaşmanın bozulmasının ardında yatan sebep de ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertlilerden gelen teklifleri reddetti ve taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Takımdan ayrılma planları yapan Nijeryalı isme talip olan Beşiktaş ise başarılı sağ bek ile her konuda anlaşma sağladı.

Siyah beyazlıların İstanbul'a getirme hazırlığı yaptığı Nijeryalı sağ bekin babasının son andaki talepleri ise anlaşmayı bozdu.

SERDAR ADALI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

BABASININ TALEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Osayi-Samuel'in babasının Beşiktaş'tan ne talep ettiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Osayi-Samuel'in babası, siyah beyazlılardan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi. Bunun üzerine anlaşma bozuldu.

Beşiktaş, Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağlamıştı.