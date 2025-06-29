Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Osayi'nin babasının Beşiktaş'tan isteği ortaya çıktı! Bakın anlaşmayı bozan ne olmuş

Osayi'nin babasının Beşiktaş'tan isteği ortaya çıktı! Bakın anlaşmayı bozan ne olmuş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osayi&#039;nin babasının Beşiktaş&#039;tan isteği ortaya çıktı! Bakın anlaşmayı bozan ne olmuş
Beşiktaş, Osayi-Samuel, Transfer, Anlaşma, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Osayi-Samuel arasında sağlanan anlaşmada son dakika pürüzü çıktı, siyah beyazlılar transferden vazgeçti. Nijeryalı sağ bekin babasının bu kararın alınmasında başrol oynadığı ifade edilirken, anlaşmanın bozulmasının ardında yatan sebep de ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertlilerden gelen teklifleri reddetti ve taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Takımdan ayrılma planları yapan Nijeryalı isme talip olan Beşiktaş ise başarılı sağ bek ile her konuda anlaşma sağladı.

Siyah beyazlıların İstanbul'a getirme hazırlığı yaptığı Nijeryalı sağ bekin babasının son andaki talepleri ise anlaşmayı bozdu.

SERDAR ADALI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

BABASININ TALEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Osayi-Samuel'in babasının Beşiktaş'tan ne talep ettiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Osayi-Samuel'in babası, siyah beyazlılardan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi. Bunun üzerine anlaşma bozuldu.

Beşiktaş, Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağlamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Düğünleri yasa döndü! Ablasının en mutlu gününde acı şekilde öldüManisa'da esrarengiz ölüm! Yoldan geçenler fark etti, kimse sebebini anlamadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benfica - Chelsea maçına yıldırım engeli! Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi - SporBenfica - Chelsea maçına yıldırım engeli!QPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor: İngiltere yolunda - SporQPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor!Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "20'de verseler Fener'e satmam" - SporTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "20'de verseler Fener'e satmam"Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray yönetimine net mesaj: "Inter'i bana bırakın" - SporHakan Çalhanoğlu'ndan yönetime net mesaj!Beşiktaş kadroda düşünmediği golcüsüyle vedalaşacak! Güle güle Immobile - SporBeşiktaş golcüsüyle vedalaşacak!Al-Hilal, En-Nesyri için kesenin ağzını açtı! Osimhen'in yerine 30 milyonluk transfer - SporAl-Hilal, En-Nesyri için kesenin ağzını açtı!
Sonraki Haber Yükleniyor...