Bundesliga'nın 19. haftasında milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, milli futbolcu Can Uzun'un da formasını giydiği Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 3-1 yendi.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 19. haftasında, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, milli futbolcu Can Uzun'un da formasını giydiği Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Manchester City, Galatasaray maçı öncesi nefes aldı

Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 18. dakikasında Arnaud Kalimuendo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Hoffenheim, 52. dakikada Max Moerstedt, 60. dakikada Ozan Kabak ve 65. dakikada Aurele Amenda'nın kendi kalesine attığı gol ile 3-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Eintracht Frankfurt'ta maça ilk 11'de başlayan Can Uzun, 61 dakika sahada kaldı.

Bundesliga'da bu sezon öne çıkan performansıyla Hoffenheim, bu maçın ardından ligde 3. sırada yer alarak puanını 36'ya yükseltirken Eintracht Frankfurt ise 27 puanda kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası