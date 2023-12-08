ÖZET Galatasaray - Adana Demirspor (3-1 Maç Sonucu) Lider değişti, gözler derbiye çevrildi

8 Aralık 2023 21:59 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 22:25

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray 15. haftanın açılış maçında Adana Demrispor'u 3-1 mağlup etti. Puanını 40 yapan Aslan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İÇERDE YENİLMEZLİK SERİSİ 24 MAÇA ÇIKTI

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezliğine de devam etti. Cimbom, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de RAMS Park’ta oynadığı 7 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılırken, ligde bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU 1 GOL, 1 ASİST

Maçın 29. dakikasında Adana Demirspor atağında orta sahada topu kapan Lucas Torreira pasını ceza yayında bulunan Mauro Icardi’ye aktardı. Icardi’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

25 yaşındaki böylece bu sezonki gol sayısını 7’e çıkardı. Milli futbolcu bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Cedric Bakambu’ya bıraktı.

ICARDİ 90 DAKİKA SAHADA KALMANIN ÖDÜLÜNÜ ALDI

Galatasaray'ın 3. golünü Arjantinli yıldız Mauro Icardi attı. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1 yaptı.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 17’ye çıkardı. Icardi bu gollerin 12’sini Süper Lig’de, 5’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde kaydetti. Başarılı futbolcu ayrıca Süper Lig’de de gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'in ilk 14 haftasında tüm maçlarda 90 dakika forma giyen ancak skor katkısı yapamayan Sacha Boey, Süper Lig'de bu sezon ilk golünü Adana Demirspor'a attı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Dk. 65 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 79 Oliveira), Tete (Dk. 83 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 65 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Bakambu), Icardi

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson (Dk. 88 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 65 Stambouli), Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 74 Michut), Nani (Dk. 46 Akintola), Niang (Dk. 74 Yusuf Barasi)

Goller: Dk. 22 Boey, Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 45+3 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Tete, Dk. 45+2 Muslera (Galatasaray)

Adana Demirspor'un tek golünü penaltıdan Mbaye Niang attı.

Mauro Icardi suskunluğunu son dakika penaltısıyla bozdu.