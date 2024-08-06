Paris'te gurur dolu anlar! Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finalde
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde Filipinler temsilcisi Aira Villagas'ı 5-0 yenerek finale yükseldi. Milli boksör gümüş madalyayı garantiledi.
Paris 2024'te yarışan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.
İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.
Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.
Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU GÜMÜŞ MADALYAYI GARANTİLEDİ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor