Paris'te gurur dolu anlar! Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finalde

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde Filipinler temsilcisi Aira Villagas'ı 5-0 yenerek finale yükseldi. Milli boksör gümüş madalyayı garantiledi.

Paris 2024'te yarışan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.

İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.

Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.

Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU GÜMÜŞ MADALYAYI GARANTİLEDİ