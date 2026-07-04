Pendikspor'da ayrılık: Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi
Trendyol 1'inci Lig takımlarından Pendikspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi.
- Pendikspor yönetimi, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile görüştükten sonra ayrılık kararı aldı.
- Açıklamada, Sinan Kaloğlu ve ekibinin kulübe özveriyle hizmet ettiği ve başarılı sezonda önemli pay sahibi olduğu belirtildi.
- Kulüp yönetimi, Sinan Kaloğlu'na teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
- Pendikspor yönetimi, hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini ve camianın desteğiyle kulübü daha güçlü yarınlara taşıyacağını ifade etti.
TFF 1'inci Lig'de geçtiğimiz sezonu 63 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor yönetimi olarak, teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev süresi boyunca kulübümüze özveriyle hizmet eden, disiplini ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayan Sayın Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi, geride bıraktığımız başarılı sezonda önemli bir pay sahibi olmuştur. Futbolda alınan kararlar, verilen emeğin ve kazanılan başarıların değerini asla gölgelemez. Sayın Sinan Kaloğlu, Pendikspor'a yaptığı katkılarla kulübümüzün tarihinde her zaman saygıyla anılacaktır. Kendisine ve değerli ekibine, kulübümüze sundukları emek ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar diliyoruz. Pendikspor yönetimi olarak, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda aynı kararlılık ve inançla çalışmalarımızı sürdürecek, camiamızın desteğiyle Pendikspor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.