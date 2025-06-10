Pep Guardiola'dan Gazze'deki zulme tepki! "Sıradaki bizim çocuklarımız olacak"

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi ve "Yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum" dedi. Dünyaca ünlü teknik adamın sözleri, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, İsrail'in Gazze'deki soykırımına kayıtsız kalmadı.

Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Guardiola, kendisi için düzenlenen törende Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi. "Gazze'de gördüklerimiz çok acı verici" diyen Guardiola, "Yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum. Gerçekçi olmak gerekirse bu bir ideoloji meselesi değil. Bu ben haklıyım ya da sen haksızsın meselesi değil" dedi.

"BİR SONRAKİ OLAY BİZİMLE İLGİLİ OLACAK"

Guardiola, sözlerine şöyle devam etti:

"Belki 4 yaşındaki çocukların bir bombayla öldürülmesini ya da artık hastane bile olmayan yerlerde hayatlarını kaybetmelerini izlediğimizde, 'Bu bizim meselemiz değil' diye düşünüyoruzdur. Tamam, böyle düşünebiliriz ama dikkatli olun. Bir sonraki olay bizimle ilgili olacak. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde çocuklarımız tehlikede olacak.

"AKLIMA BİR HİKAYE GELİYOR..."

Üzgünüm ama bu kabus başladığından beri her sabah çocuklarım Maria ve Valentina'yı gördüğümde Gazze'deki bebekleri hatırlıyorum ve çok korkuyorum. Belki orada yaşananlar şu an bize çok uzakmış gibi geliyor ve 'Biz ne yapabiliriz?' diye sorabilirsiniz. Aklıma bir hikaye geliyor...

Bir ormanda yangın çıkmış. Tüm hayvanlar korkmuş şekilde ormandan kaçıyor, çaresiz, eli kolu bağlı ama küçük bir kuş denize gidip geliyor, gidip geliyor... Gagasında su damlaları taşıyor.

Bir yılan ona gülerek soruyor: 'Neden böyle yapıyorsun kardeşim? Yangını asla söndüremezsin.'

Kuş cevap veriyor: 'Ben sadece üzerime düşeni yapıyorum.' O küçük kuş, yangını söndüremeyebilir ama hiçbir şey yapmamayı reddediyor.

"BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORSAN..."

Dünyanın bize çoğu zaman 'Fark oluşturmayacak kadar küçüksün' dediği bir yerde, bu hikaye bana bir kişinin gücünü hatırlatıyor. Bu büyüklükle ilgili değil bu bir tercih meselesi. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan özellikle de en önemli anlarda susmamayı ve bir şeyler yapmayı seçmelisin."