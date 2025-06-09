Çocukluğu bombalarla çalındı... Felç kalan Gazzeli Rihab'ın bitmeyen acısı! "Kızım artık sevinemiyor"

Gazze'de İsrail saldırısında ağır yaralanan 8 yaşındaki Rihab, şarapnel parçalarının beynine isabet etmesi sonucu kısmi felç geçirdi ve artık yardıma muhtaç bir hayat sürüyor. Çadırda hayat mücadelesi veren Rihab'ın annesi, 'Kızım diğer çocuklar gibi sevinemiyor' diyerek yaşadığı acıyı gözler önüne seriyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail'in acımasız saldırılarında, Gazze’de her bomba, bir çocuğun hayal dünyasını yerle bir ediyor.

Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan 8 yaşındaki Rihab Matar, kısmi felç nedeniyle artık ne oynayabiliyor ne de hareket edebiliyor

Rihab'ın hayatı, Gazze kentinde Ramazan Bayramı'nda oyun oynadığı bir parkın yakınlarına füze düşmesiyle alt üst oldu. Füzeden etrafa saçılan şarapneller Rihab'ın beynine isabet edince bedeninin sol tarafında kısmi felç oluştu.

BOMBALAR ONU FELÇ BIRAKTI...

İsrail'in yoğun saldırıları neticesinde ailesiyle Cibaliya Kampı'ndan göç eden Rihab, halihazırda Yermuk Stadyumu'nda bir çadırda yaşıyor.

Rihab, yaşadığı travma ve hareket kabiliyetini kaybetmiş olması nedeniyle çevresinden izole bir hayat sürüyor. Bu da onun sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve sürekli kilo vermesine neden oluyor.

Geçen bayramda hayatında "travmatik" bir dönüşüm yaşayan Rihab, Kurban Bayramı'nı da çocukluğundan ve sevdiklerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşıyor.

KOŞUP OYNAYAN RİHAB YARDIMA MUHTAÇ HALE GELDİ

Rihab, beynine isabet eden 2 şarapnelle bilincini kaybetti ve kaldırıldığı hastanede 4-5 gün komada kaldı.

Beyninden aldığı bu darbe onun sol kolu, çenesi ve bacağının felç olmasına, beyninde oluşan elektrik fazlalığı da kas kasılmalarına ve sürekli baş ağrılarına neden oldu.

Savaş ortamında da olsa oyun oynayarak çocukluğunu hayata tutunmaya çalışırken beynine aldığı darbe nedeniyle artık hareket edemeyen, tuvaletini bile tutamayan Rihab artık yardıma muhtaç halde.

Rihab'ın annesi Danya Matar, kızının saldırıdan bu yana yetersiz beslenme sorunu da yaşadığını ve bunun da sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor.

GÖZLERİ ÖNÜNDE ERİYEN KIZINA ÇOK ÜZÜLÜYOR

Daha önce 30 kilo olan Rihab, saldırıdan bu yana hızlı şekilde kilo verdi. Rihab'ın, 20 kiloya kadar düşmesi onun kaslarındaki kasılmaları ve bilinç kaybını da her geçen gün artırıyor.

Acılı anne Danya, kızının bu haline çok üzüldüğünü şu sözlerle anlattı: