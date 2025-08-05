Performansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşinde
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe’nin satmayı düşünmediği milli oyuncu Oğuz Aydın’a, Hollanda şampiyonu PSV talip oldu. 24 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığı yapan PSV’ye, sarı-lacivertli yönetimin cevabı merak konusu oldu.
Hollanda’nın son şampiyonu PSV, Oğuz Aydın’ı radarına aldı. PSV,Fenerbahçe’de ilk on birin gediklisi olmasa da forma giydiği maçlardaki performansıyla dikkati çeken 24 yaşındaki Hollanda doğumlu millî oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Kanarya'nın satmayı düşünmediği Oğuz’un piyasa değeri 11 milyon avro.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker