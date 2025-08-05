Performansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşinde

Hollanda’nın son şampiyonu PSV, Oğuz Aydın’ı radarına aldı. PSV,Fenerbahçe’de ilk on birin gediklisi olmasa da forma giydiği maçlardaki performansıyla dikkati çeken 24 yaşındaki Hollanda doğumlu millî oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kanarya'nın satmayı düşünmediği Oğuz’un piyasa değeri 11 milyon avro.