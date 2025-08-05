Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Performansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşinde

Performansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Performansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşinde
PSV, Fenerbahçe, Hollanda, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin satmayı düşünmediği milli oyuncu Oğuz Aydın’a, Hollanda şampiyonu PSV talip oldu. 24 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığı yapan PSV’ye, sarı-lacivertli yönetimin cevabı merak konusu oldu.

Hollanda’nın son şampiyonu PSV, Oğuz Aydın’ı radarına aldı. PSV,Fenerbahçe’de ilk on birin gediklisi olmasa da forma giydiği maçlardaki performansıyla dikkati çeken 24 yaşındaki Hollanda doğumlu millî oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Performansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşinde - 1. Resim

Kanarya'nın satmayı düşünmediği Oğuz’un piyasa değeri 11 milyon avro.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İtalyan devleri Amrabat için sıraya girdi! Milan da devredeMüfit Can Saçıntı öldü mü? Mandıra Filozofu'nun son durumu merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalyan devleri Amrabat için sıraya girdi! Milan da devrede - Sporİtalyan devleri Amrabat için sıraya girdi! Milan da devredeGalatasaray'da transfer trafiği hızlandı! Frankowski zarar ettirmedi, Cuesta’ya teklif var - SporGalatasaray'da transfer trafiği hızlandı! 2 yıldıza teklifLeroy Sane'nin Galatasaray taraftarına övgüsü eski kulübünü kıskandırdı: Futbolu hatırladım! - SporLeroy Sane'nin Galatasaray taraftarına övgüsü eski kulübünü kıskandırdı: Futbolu hatırladım!Jose Mourinho'dan özel plan! Fenerbahçe 3-5-2'yle sahaya çıkacak - SporJose Mourinho'dan özel plan! Fenerbahçe 3-5-2'yle sahaya çıkacakBenfica ile çifte pazarlık! Florentino da masada - SporFenerbahçe'den Benfica'ya çift çıkartma!Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını Türkiye'ye geri döndürmekte kararlı! Kerem için geri sayım - SporF.Bahçe, G.Saray'ın eski yıldızı için kararlı!
Sonraki Haber Yükleniyor...