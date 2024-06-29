PSG'den Barcelona'ya dünya futbol tarihinin en büyük teklifi! Yamal için servet harcayacaklar
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Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından transfer yapmak isteyen PSG, Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'a göz dikti. Fransız ekibinin İspanyollara şu ana kadar futbolda görülmemiş bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte o iddia...
Barcelona'nın kesinlikle yolları ayırmayı düşünmediği genç yıldızı Lamine Yamal için PSG'nin reddedilmeyecek bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
TARİHE GEÇECEK TEKLİF
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre PSG, Lamine Yamal için 250 milyon Euro'luk teklife hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Barcelona Başkanı Laporta, 200 milyon Euro'luk teklifi reddettiklerini duyurmuştu.
18 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro olan Lamine Yamal, geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 53 maçta süre aldı. 16 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.