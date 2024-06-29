PSG'den Barcelona'ya dünya futbol tarihinin en büyük teklifi! Yamal için servet harcayacaklar

Düzenleyen: Ahmet Polat 29 Haziran 2024 21:10 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 21:16 - Güncelleme:

Barcelona, Psg, Lamine Yamal, Haber

Spor Haberleri

Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından transfer yapmak isteyen PSG, Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'a göz dikti. Fransız ekibinin İspanyollara şu ana kadar futbolda görülmemiş bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte o iddia...