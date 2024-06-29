Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > PSG'den Barcelona'ya dünya futbol tarihinin en büyük teklifi! Yamal için servet harcayacaklar

PSG'den Barcelona'ya dünya futbol tarihinin en büyük teklifi! Yamal için servet harcayacaklar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
PSG&#039;den Barcelona&#039;ya dünya futbol tarihinin en büyük teklifi! Yamal için servet harcayacaklar
Barcelona, Psg, Lamine Yamal, Haber

Spor Haberleri

Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından transfer yapmak isteyen PSG, Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'a göz dikti. Fransız ekibinin İspanyollara şu ana kadar futbolda görülmemiş bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte o iddia...

Barcelona'nın kesinlikle yolları ayırmayı düşünmediği genç yıldızı Lamine Yamal için PSG'nin reddedilmeyecek bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

TARİHE GEÇECEK TEKLİF

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre PSG, Lamine Yamal için 250 milyon Euro'luk teklife hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Barcelona Başkanı Laporta, 200 milyon Euro'luk teklifi reddettiklerini duyurmuştu.

PSG'den Barcelona'ya dünya futbol tarihinin en büyük teklifi! Yamal için servet harcayacaklar - 1. Resim

18 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro olan Lamine Yamal, geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 53 maçta süre aldı. 16 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
Canan Karatay "ülkemizde patladı" diyerek vatandaşları uyardı! Deterjan o hastalığa yol açıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsviçre çeyrek finalde! Son şampiyondan erken veda - Sporİsviçre çeyrek finalde!Icardi'yi istediği iddia edilen Como, yıldız transferlerine devam ediyor - SporIcardi'yi istediği iddia edilen Como, yıldız transferlerine devam ediyorGalatasaray ve Fenerbahçe aynı isim için devrede! Bonservis bedeli belli oldu - SporGalatasaray ve Fenerbahçe aynı isim için devrede! Bonservis bedeli belli olduGalatasaray gözünü 2 yerli yıldıza çevirdi! Transfer çalışmaları hızlandı - SporGalatasaray gözünü 2 yerli yıldıza çevirdi! Transfer çalışmaları hızlandıDi Maria'ya çılgın teklif! 'Savaşa mı gidiyor?' dedirten sözleşme - SporDi Maria'ya çılgın teklif! 'Savaşa mı gidiyor?' dedirten sözleşmeFenerbahçe, Samardzic transferinde avantajlı! Kulüp tarihinin en yüksek bonservis teklifi yapıldı - SporFenerbahçe, Samardzic için kesenin ağzını açtı
Sonraki Haber Yükleniyor...