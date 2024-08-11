Puan kaybı sonrası Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Üslubumuzu bilmek önemli

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile oynanan yeni sezonun ilk hafta maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İstifa söylentilerine cevap veren Avcı, "Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor'u görecekler." dedi.

Trabzonspor, yeni sezonun ilk hafta maçında Sivasspor ile golsüz berabere kalarak 2 puandan oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'DAN İSTİFA CEVABI

Maç sonrası kendisi hakkında yapılan istifa tezahüratlarına cevap veren Abdullah Avcı, “Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlara saygım büyük. Bu eleştirileri faydalı bir şekilde kullanacağım. Ancak dilimizi ve üslubumuzu bilmek önemli, sonuçta bu bir oyun. Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor'u görecekler" dedi.