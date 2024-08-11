Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Puan kaybı sonrası Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Üslubumuzu bilmek önemli

Puan kaybı sonrası Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Üslubumuzu bilmek önemli

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Puan kaybı sonrası Abdullah Avcı&#039;dan istifa açıklaması: Üslubumuzu bilmek önemli

Spor Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile oynanan yeni sezonun ilk hafta maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İstifa söylentilerine cevap veren Avcı, "Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor'u görecekler." dedi.

Trabzonspor, yeni sezonun ilk hafta maçında Sivasspor ile golsüz berabere kalarak 2 puandan oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Puan kaybı sonrası Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Üslubumuzu bilmek önemli - 1. Resim

ABDULLAH AVCI'DAN İSTİFA CEVABI

Maç sonrası kendisi hakkında yapılan istifa tezahüratlarına cevap veren Abdullah Avcı, “Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlara saygım büyük. Bu eleştirileri faydalı bir şekilde kullanacağım. Ancak dilimizi ve üslubumuzu bilmek önemli, sonuçta bu bir oyun. Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor'u görecekler" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Nükleer tehlike kapıda! Ukrayna'daki yangın Çernobil'i hatırlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yapacağı transferi itiraf etti! 'Ali Koç ile beraberdik...' - SporSinan Engin, Ali Koç'un yapacağı transferi itiraf ettiFatih Karagümrük - Amedspor maçında puanlar paylaşıldı! TFF 1. Lig 1. Hafta - SporKaragümrük - Amedspor maçında kazanan yok!Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Toplam teklif 20 milyon euro - SporFenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Teklif 20 milyon euroParis'te en çok madalya toplayan ülke belli oldu! Türkiye kaç madalya aldı? - SporParis'te en çok madalya toplayan ülke belli olduYusuf Yazıcı Süper Lig'e çok yakın! Milli oyuncu ile görüşmeler başladı - SporYusuf Yazıcı Süper Lig'e çok yakınSamsunspor - Beşiktaş | Rafa Silva perdeyi açtı - SporBeşiktaş, sezonu Samsun'da açıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...