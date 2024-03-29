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Quaresma'dan son istek! Gözler Beşiktaş'a çevrildi

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Quaresma&#039;dan son istek! Gözler Beşiktaş&#039;a çevrildi

Spor Haberleri

Beşiktaş taraftarının unutamadığı isimlerden olan Ricardo Quaresma, emekli olmadan önce Beşiktaş'a çağrıda bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, emekli olmadan önce siyah-beyazlı formayı giymek istediğini açıkladı.

Canal 11'e konuşan Portekizli yıldız, "Dürüst olmak gerekirse devam etmeye değer mi değmez mi şu an o aşamadayım. Her şey hoşuma giden bir şeyin ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı" ifadelerini kullandı.

"Kariyerini hangi kulüpte bitirmek istersin?" sorusuna cevap veren Quaresma, "Mutlu olduğum yerlerden birinde noktayı koymak isterim. Porto, Sporting, Beşiktaş..." cevabını verdi.

Quaresma'dan son istek! Gözler Beşiktaş'a çevrildi - 1. Resim

QUARESMA: BEŞİKTAŞ'TA BU FIRSATA SAHİP OLABİLİRİM

Porto ve Sporting'de bunun mümkün görünmediğini bildiren Quaresma, "Bilmiyorum belki Beşiktaş'ta bu fırsata sahip olabilirim" şeklinde konuştu.

Beşiktaş formasını toplam 227 kez giyen Quaresma, Siyah-Beyazlılarda 38 gol, 77 asistlik istatistik yakalamıştı.

Portekizli yıldız, Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig, 2010-11'de ise Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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