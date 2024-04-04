Rafael Nadal hayranlarını üzdü! İspanyol tenisçi kötü haberi duyurdu

Tenis sporunun önemli isimlerinden Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu. İspanyol tenisçi, "Vücudum bana izin vermiyor" sözleriyle şaşırttı.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 7-14 Nisan'da düzenlenecek Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Monte Carlo Masters'ın 11 şampiyonlukla en başarılı ismi Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Monte Carlo'da oynamayacağımı söylemek zorundayım. Vücudum bana izin vermiyor. Benim için çok önemli olan turnuvalarda tekrar oynamak ve rekabet etmek için azimle her gün çok çalışıp maksimum çabayı göstersem bile Monte Carlo'da oynayamayacağım bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Nadal, bu sezon sadece Brisbane'deki turnuvada mücadele etti.

RAFAEL NADAL KİMDİR?

3 Haziran 1986'da Mallorca'da doğan Rafael Nadal 22 kez Grand Slam kazanan ilk erkek tenisçi oldu.

İspanyol tenisçi Roland Garros'u 14 kez kazanarak, bu alanda rekor kırmıştır.

2005 Fransa Açık'ta kazandığı ilk "Grand Slam" şampiyonluğundan bu yana, 2022 Fransa Açık şampiyonluğuyla, toplamda 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunmaktadır. Novak Djokovic'ten sonra en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçidir.

Sıkı bir Real Madrid taraftarıdır. Shakira'nın Gypsy adlı klibinde oynamıştır.

Dört yaşında hâlen koçluğunu yapan amcası Toni'nin çabalarıyla tenise başlamıştır. Diğer amcası Miguel Angel Nadal, Barcelona ve İspanya millî futbol takımında yıllarca forma giymiştir.