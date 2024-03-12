Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > RAMS Başakşehir ilk transferini açıkladı! Matchoi Djalo 3 yıllık imzayı attı

RAMS Başakşehir ilk transferini açıkladı! Matchoi Djalo 3 yıllık imzayı attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
RAMS Başakşehir ilk transferini açıkladı! Matchoi Djalo 3 yıllık imzayı attı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

RAMS Başakşehir, Paços Ferreira'da forma giyen orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Matchoi Djalo, 2024-25 sezonundan itibaren Başakşehir forması giyecek.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de bekleneni veremeyen RAMS Başakşehir, yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmaya başladı. Turuncu-lacivertli ekip ilk transferini Paços Ferreira'dan yaptı.

MATCHOİ DJALO BAŞAKŞEHİR'DE!

RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo ile 2024-25 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

"Hoş geldin Matchoi Djalo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

RAMS Başakşehir ilk transferini açıkladı! Matchoi Djalo 3 yıllık imzayı attı - 1. Resim

SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

20 yaşındaki Djalo'nun sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu.

Bu sezon Paços Ferreira'da 25 maçta forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsmail Yüksek ne umdu ne buldu! Fenerbahçe’nin kapısını çalacaklar - SporFenerbahçe’nin kapısını çalacaklarKadıköy'de tur gecesi! Fenerbahçe çeyrek final yolunda Union SG'yi ağırlıyor! İsmail Kartal'dan sürpriz kadro - SporFenerbahçe, Konferans Ligi'nde Union SG'yi ağırlıyorRus model Svetlana Alekseeva kafayı Arda Güler’le bozdu! Meğer saatler öncesinden paylaşmış ‘İlk golü atacak’ - SporMeğer ilk golünü saatler öncesinden bilmişA Milli Takım'ın EURO 2024 formaları basına sızdı! Yakadaki detay dikkat çekti - SporA Milli Takım'ın EURO 2024 formaları basına sızdı! Yakadaki detay dikkat çektiFenerbahçeli taraftarların küfürlerine içerlediğini dile getirmişti! Emre Belözoğlu: ‘Psikolojik destek alıyorum’ - Spor'Psikolojik destek alıyorum'Beşiktaş'ın eski futbolcusundan 'torpil' sitemi: Türk futbolu yıllardır ilerlemedi! Semih ve Dzeko örneği şaşırttı - SporBeşiktaş'ın eski futbolcusundan 'torpil' sitemi: Türk futbolu yıllardır ilerlemedi! Semih ve Dzeko örneği şaşırttıArsenal’in yıldızı Martin Odegaard hakkında 10 yıl önce atılan bir tweet gerçek oldu! Gündeme bomba gibi düştü - SporGündeme bomba gibi düştüRekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdular - SporRekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdularSadece 2 takım çift haneleri gördü! İşte bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar - Sporİşte bu sezon en çok penaltı kazanan takımBeşiktaş'ta beklenmeyen ayrılık! Devre arası büyük umutlarla transfer edilmişti - SporDevre arası büyük umutlarla transfer edilmişti
Sonraki Haber Yükleniyor...