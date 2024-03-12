RAMS Başakşehir ilk transferini açıkladı! Matchoi Djalo 3 yıllık imzayı attı

RAMS Başakşehir, Paços Ferreira'da forma giyen orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Matchoi Djalo, 2024-25 sezonundan itibaren Başakşehir forması giyecek.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de bekleneni veremeyen RAMS Başakşehir, yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmaya başladı. Turuncu-lacivertli ekip ilk transferini Paços Ferreira'dan yaptı.

MATCHOİ DJALO BAŞAKŞEHİR'DE!

RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo ile 2024-25 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

"Hoş geldin Matchoi Djalo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

20 yaşındaki Djalo'nun sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu.

Bu sezon Paços Ferreira'da 25 maçta forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asist kaydetti.