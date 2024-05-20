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Real Madrid ağlarına 4 gol gönderen eski Trabzonsporlu Sörloth, La Liga'da gol krallığına koşuyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid ağlarına 4 gol gönderen eski Trabzonsporlu Sörloth, La Liga&#039;da gol krallığına koşuyor!
Alexander Sörloth, La Liga, Gol Krallığı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Türkiye'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, aynı başarıyı İspanya'da yakalamak üzere. Norveçli oyuncu, Real Madrid ağlarına tam 4 gol gönderdi ve 23 golle La Liga'da gol krallığı yarışının zirvesine oturdu.

Trabzonspor formasıyla attığı 24 golle Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, La Liga'da durdurulamıyor.

İsmi sıklıkla Türkiye'den kulüplerle anılan yıldız futbolcu, La Liga'da gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.

REAL MADRİD'E 4 GOL ATTI

Sezon başında Leipzig'ten 10 milyon Euro karşılığında Villarreal'e transfer olan Norveçli yıldız, Real Madrid ağlarına 17 dakikada 4 gol attı.

Real Madrid ağlarına 4 gol gönderen eski Trabzonsporlu Sörloth, La Liga'da gol krallığına koşuyor! - 1. Resim

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEYE OTURDU

LaLiga'da bitime 1 hafta kala gol sayısını 23'e çıkaran Alexander Sörloth, 21 gollü Artem Dovbyk'i geçerek zirveye oturdu.

Villarreal sezonun son maçında 25 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15:00'te Osasuna deplasmanına çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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