Real Madrid ağlarına 4 gol gönderen eski Trabzonsporlu Sörloth, La Liga'da gol krallığına koşuyor!

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 18:07 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 18:14 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Türkiye'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, aynı başarıyı İspanya'da yakalamak üzere. Norveçli oyuncu, Real Madrid ağlarına tam 4 gol gönderdi ve 23 golle La Liga'da gol krallığı yarışının zirvesine oturdu.