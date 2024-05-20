Real Madrid ağlarına 4 gol gönderen eski Trabzonsporlu Sörloth, La Liga'da gol krallığına koşuyor!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Türkiye'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, aynı başarıyı İspanya'da yakalamak üzere. Norveçli oyuncu, Real Madrid ağlarına tam 4 gol gönderdi ve 23 golle La Liga'da gol krallığı yarışının zirvesine oturdu.
Trabzonspor formasıyla attığı 24 golle Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, La Liga'da durdurulamıyor.
İsmi sıklıkla Türkiye'den kulüplerle anılan yıldız futbolcu, La Liga'da gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.
REAL MADRİD'E 4 GOL ATTI
Sezon başında Leipzig'ten 10 milyon Euro karşılığında Villarreal'e transfer olan Norveçli yıldız, Real Madrid ağlarına 17 dakikada 4 gol attı.
KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEYE OTURDU
LaLiga'da bitime 1 hafta kala gol sayısını 23'e çıkaran Alexander Sörloth, 21 gollü Artem Dovbyk'i geçerek zirveye oturdu.
Villarreal sezonun son maçında 25 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15:00'te Osasuna deplasmanına çıkacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi