Real Madrid yılın transferi için geri sayıma geçti! Liverpool'un yıldızı La Liga yolunda

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Liverpool'un sağ beki Trent Alexander - Arnold için devreye girdi. İngiliz oyuncu için gözden çıkarılan bonservis dudak uçuklattı.

İspanya'da sezonu şampiyon bitirmesi beklenen Real Madrid, gelecek yılın kadrosu için çalışmalara başladı.

Sol beke Bayern Münih'ten Alphonso Davis'i düşünen Eflatun-beyazlılar, Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold için devreye girdi.

Relevo'da yer alan habere göre Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'ı radarına aldı. Başarılı sağ bekin Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

REAL MADRID ARNOLD'U İSTİYOR

Trent Alexander-Arnold'ın Liverpool ile henüz yeni sözleşme imzalamadığı ve müzakerelerde de ilerleme sağlanamadığı haber detayında yer aldı.

Real Madrid'in yanı sıra birçok Avrupa kulübünün Trent Alexander-Arnold'ın peşinde olduğu vurgulandı.

Liverpool'un sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Arnold için en az 80 milyon euro bonservis istediği iddia ediliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi.