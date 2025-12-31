SPOR SERVİSİ
Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber: MR'a girdi, sakatlık durumu netleşti
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, bugün MR'a girdi. Fransız yıldızın, diz sakatlığı sebebiyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.
Fransız futbolcu, diz sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre; son haftalarda dizindeki sakatlık nedeniyle ağrı çeken 27 yaşındaki yıldız futbolcunun, bugün çekilen MR'ında dizinde lezyon tespit edildi. Söz konusu lezyon nedeniyle Mbappe'nin bir süre dinlenmesi gerekiyor.
24 MAÇTA 29 GOL
İspanyol devinin formasıyla bu sezon 24 maçta süre bulan ve 29 gol, 5 asistlik skor katkısı veren Mbappe'nin, sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
