Kaydet

Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre; son haftalarda dizindeki sakatlık nedeniyle ağrı çeken 27 yaşındaki yıldız futbolcunun, bugün çekilen MR'ında dizinde lezyon tespit edildi. Söz konusu lezyon nedeniyle Mbappe'nin bir süre dinlenmesi gerekiyor.

Kylian Mbappe

24 MAÇTA 29 GOL

İspanyol devinin formasıyla bu sezon 24 maçta süre bulan ve 29 gol, 5 asistlik skor katkısı veren Mbappe'nin, sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Real Madrid resmi siteden duyurdu: Arda Güler haberi gündem oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası