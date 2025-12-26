Türkiye Gazetesi
Real Madrid'de bir devrin sonu: David Alaba için karar verildi
İspanyol devi Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba'nın takımdaki geleceği için kararını verdi.
Real Madrid, 2021'de bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Alaba ile yollarını ayırıyor.
- Real Madrid, David Alaba ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyecek.
- Alaba, 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti.
- Sık sık sakatlık yaşayan Avusturyalı futbolcu, bu sezon sadece 4 maçta 145 dakika süre aldı.
Real Madrid, 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli stoperi David Alaba ile yollarını ayırıyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen David Alaba ile mukavele yenilemeyecek.
4 MAÇTA 145 DAKİKA
Sık sık sakatlıklar nedeniyle takımını yalnız bırakan Avusturyalı futbolcu, bu sezon 4 maçta sadece 145 dakika süre aldı.
