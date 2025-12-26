İspanyol devi Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba'nın takımdaki geleceği için kararını verdi.

Real Madrid, 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli stoperi David Alaba ile yollarını ayırıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen David Alaba ile mukavele yenilemeyecek.

Real Madrid, La Liga'da 42 puanla lider Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor

4 MAÇTA 145 DAKİKA

Sık sık sakatlıklar nedeniyle takımını yalnız bırakan Avusturyalı futbolcu, bu sezon 4 maçta sadece 145 dakika süre aldı.

