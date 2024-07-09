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Real Madrid'in yıldızından kötü haber! Merdiven çıkarken bile zorlanıyor

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Real Madrid&#039;in yıldızından kötü haber! Merdiven çıkarken bile zorlanıyor

Spor Haberleri

Real Madrid'in 32 yaşındaki Avusturyalı yıldızı David Alaba'nın sakatlığı sebebiyle merdiven çıkmakta bile zorlandığı iddia edildi. Alaba'nın 2025 yılına kadar forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid'in 32 yaşındaki yıldızı David Alaba'dan kötü haber geldi. Avusturya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen oyuncunun sakatlığının düşünülenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

MAYIS AYINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Oyuncu Mayıs ayında sol dizinden yaşadığı ACL sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. 

Real Madrid'in yıldızından kötü haber! Merdiven çıkarken bile zorlanıyor - 1. Resim

MERDİVEN ÇIKMAKTA ZORLANIYOR

Die Presse'de yer alan habere göre; oyuncunun EURO 2024 boyunca merdiven çıkmakta bile zorlandığı aktarıldı.

Alaba'nın 2025 başına kadar forma giymesi beklenmiyor. 

Düzenleyen:  - Spor
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