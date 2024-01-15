Real Madridli Rüdiger, Arda Güler'in lakabını ve benzediği Türk futbolcuyu açıkladı

15 Ocak 2024 11:44 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 11:49

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanyol devindeki ilk kupasını kazandı.

Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Eflatun-beyazlılar, müzeye bir kupa daha ekledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıda Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior (Dk. 7, Dk.10 ve Dk. 39-penaltıdan), Barcelona'nın tek golünü ise Robert Lewandoski (Dk. 33) attı.

İkinci yarıya Barcelona daha atak başlasa da 64. dakikada Vinicius'un asisti sonrasında topu ağlara gönderen Rodrygo Goes'in golü ümitlerini suyu düşürdü.

Mesut Özil - Antonio Rüdiger

ARDA GÜLER'İ MESUT ÖZİL'E BENZETTİLER

Süper Kupa maçında yedek bekleyen Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Maç sonrası kupayla fotoğraflar çektiren 18'lik yıldızın yaşadığı sevinç Türk sporseverleri de mutlu etti.

Arda Güler'in takım arkadaşı Rüdiger, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle Türkiye'de yetenekli oyuncular var. Arda'ya süre vermek lazım. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Daha iyi oluyor her geçen gün. Real Madrid'in geleceği Arda Güler. Bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz" ifadelerini kullandı.