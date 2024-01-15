Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Real Madridli Rüdiger, Arda Güler'in lakabını ve benzediği Türk futbolcuyu açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Real Madrid kariyerinde ilk kupasını kazanan Arda Güler'e takım arkadaşları yoğun ilgi gösteriyor. Antonio Rüdiger, Türk yıldızın benzediği Türk futbolcu ve soyunma odasındaki lakabı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Real Madridli Rüdiger, Arda Güler&#039;in lakabını ve benzediği Türk futbolcuyu açıkladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanyol devindeki ilk kupasını kazandı.

    Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Eflatun-beyazlılar, müzeye bir kupa daha ekledi.

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    İlk yarıda Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior (Dk. 7, Dk.10 ve Dk. 39-penaltıdan), Barcelona'nın tek golünü ise Robert Lewandoski (Dk. 33) attı.

    İkinci yarıya Barcelona daha atak başlasa da 64. dakikada Vinicius'un asisti sonrasında topu ağlara gönderen Rodrygo Goes'in golü ümitlerini suyu düşürdü.

    Real Madridli Rüdiger, Arda Güler'in lakabını ve benzediği Türk futbolcuyu açıkladı

    Mesut Özil - Antonio Rüdiger

    ARDA GÜLER'İ MESUT ÖZİL'E BENZETTİLER

    Süper Kupa maçında yedek bekleyen Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

    Maç sonrası kupayla fotoğraflar çektiren 18'lik yıldızın yaşadığı sevinç Türk sporseverleri de mutlu etti.

    Real Madridli Rüdiger, Arda Güler'in lakabını ve benzediği Türk futbolcuyu açıkladı

    Arda Güler'in takım arkadaşı Rüdiger, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle Türkiye'de yetenekli oyuncular var. Arda'ya süre vermek lazım. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Daha iyi oluyor her geçen gün. Real Madrid'in geleceği Arda Güler. Bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz" ifadelerini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Real Madrid
    Haberler > Spor > Real Madridli Rüdiger, Arda Güler'in lakabını ve benzediği Türk futbolcuyu açıkladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! 'Ali Koç gemileri yaktı' - SporRıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! 'Ali Koç gemileri yaktı'Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı! Davut yıldızını neden gösterdiğini açıkladı - SporGözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı! Davut yıldızını neden gösterdiğini açıkladıKonyaspor transfer bombasını patlattı! Boateng ile anlaşma sağlandı - SporKonyaspor transfer bombasını patlattı! Boateng ile anlaşma sağlandıBeşiktaş'tan TFF'ye şok başvuru! Galibiyet golünü atan kadın futbolcu, erkek mi? - SporBeşiktaş'tan TFF'ye şok başvuru! Galibiyet golünü atan kadın futbolcu, erkek mi?Jehezkel krizi büyüyor! Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşım - SporJehezkel krizi büyüyor! Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşımPanathinaikos Atina derbisinde liderliği kaybetti! Fatih Terim, Ivan Bebek'e tepki gösterdi - SporPanathinaikos Atina derbisinde liderliği kaybetti! Fatih Terim, Ivan Bebek'e tepki gösterdiFırtına dindi! Son üç maçını kazanan Trabzonspor, Antalyaspor ile yenişemedi - SporFırtına dindi! Son üç maçını kazanan Trabzonspor, Antalyaspor ile yenişemediArda Güler Real Madrid'le ilk kupasını kazandı! (Real Madrid - Barcelona: 4-1 ÖZET) - SporArda Güler Real Madrid'le ilk kupasını kazandı! (Real Madrid - Barcelona: 4-1 ÖZET)Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı savaş propagandası yapan Jehezkel'le ilgili soruşturma başlattı - SporAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı savaş propagandası yapan Jehezkel'le ilgili soruşturma başlattıMilli sporcu Nisanur Erbil Türkiye'ye Grand Prix'lerdeki ilk madalyasını kazandırdı - SporMilli sporcu Nisanur Erbil Türkiye'ye Grand Prix'lerdeki ilk madalyasını kazandırdı
    Sonraki Haber Yükleniyor...