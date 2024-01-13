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    • - Güncelleme Tarihi:

    Real Madrid, Arda Güler'i 1930'lu yıllara gönderdi! Sürpriz fotoğrafa beğeni yağdı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İspanyol devi Real Madrid, Türk yıldızı Arda Güler ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Milli futbolcu yapay zekayla 1930'lu yıllardaki portresi çizildi.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Real Madrid, Türk yıldızı Arda Güler'i sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

    Son 2 maçta forma giyerek performansıyla mest eden 18'lik Türk yıldız, bu defa yapay zekayla 1930'lu yıllara gönderildi.

    Real Madrid resmi sosyal medya hesabı, yapay zekayla Arda'nın 1930'lu yıllarda nasıl görüneceğini öngören bir fotoğraf paylaştı.

    Türk oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

    Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro + bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya futbolunun gelecek vaat eden isimler arasında gösteriliyor.

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    Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olmasıyla ilgili, "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. Belki de Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır" dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Real Madrid
    Haberler > Spor > Real Madrid, Arda Güler'i 1930'lu yıllara gönderdi! Sürpriz fotoğrafa beğeni yağdı
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