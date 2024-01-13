Real Madrid, Arda Güler'i 1930'lu yıllara gönderdi! Sürpriz fotoğrafa beğeni yağdı

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Barcelonalı Arda'dan Real Madridli Arda yorumu!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olmasıyla ilgili, "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. Belki de Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır" dedi.