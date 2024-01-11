Real Madrid finale kaldı, Arda Güler sevinçten muhabire sarıldı

11 Ocak 2024 08:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 08:58

Suudi Arabistan'da dörtlü final şeklinde oynanan İspanya Süper Kupa'da ilk finalist Real Madrid oldu.

Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan yarı final maçında Atletico Madrid'i deviren Eflatun-beyazlılarda Arda Güler de şans buldu.

Atletico Madrid'de 6. dakikada Mario Hermoso ve 37. dakikada Antoine Griezmann, Real Madrid'de ise 20. dakikada Antonio Rüdiger ve 29. dakikada Ferland Mendy'nin golleriyle ilk devre 2-2 eşitlikle sona erdi.

Rüdiger'in 78. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçen Atletico Madrid, bu üstünlüğünü koruyamadı. Dani Carvajal'in 85. dakikada bulduğu golle durumu 3-3 yapan Real Madrid, maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Real Madrid, 116. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine ve 120+2. dakikada Brahim Diaz'ın attığı gollerle mücadeleden 5-3 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

ARDA GÜLER MUHABİRİN İSTEĞİNİ KIRMADI

Real Madrid ile ilk kupasını kazanmaya çok yaklaşan Arda Güler, 112. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna girdi.

Mücadele sonrası Türk basınından Tivibu Spor'a konuşan Arda, gazeteci Erkut Öztürk'ün isteğini kırmayarak kendisine sarıldı.

Barcelona ile Osasuna arasında bugün yapılacak diğer yarı final maçının galibi, 14 Ocak'taki finalde Real Madrid'in rakibi olacak.