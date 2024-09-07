Rıza Çalımbay Süper Lig’e geri döndü! İlk transferi Aboubakar olacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 7 Eylül 2024 18:12 - Güncelleme: 7 Eylül 2024 18:15 - Güncelleme:

Özhan Pulat ile yollarını ayıran Hatayspor, Rıza Çalımbay'ı göreve getirdi. Tecrübeli hoca Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar ile ilgili de dikkat çekici açıklamalar yaptı.