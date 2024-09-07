Rıza Çalımbay Süper Lig’e geri döndü! İlk transferi Aboubakar olacak
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Özhan Pulat ile yollarını ayıran Hatayspor, Rıza Çalımbay'ı göreve getirdi. Tecrübeli hoca Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar ile ilgili de dikkat çekici açıklamalar yaptı.
Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırarak yerine Rıza Çalımbay'ı getirdi.
Son olarak Beşiktaş'ta çalışan Çalımbay, kısa sürelik aradan sonra yeniden sahalara döndü.
Beşiktaş'tan Aboubakar ile ilgili de konuşan tecrübeli hoca, "Çıkan haberler doğru. Hatayspor ile anlaştık. Aboubakar’ın transferi konusunda istekliyiz. Şu an kendisi milli takımda. Çocuğuyla ilgili de bir durumu varmış. Buraya döndüğünde, yöneticilerin transferi bitireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor