Kazanan tarafın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği Rize U18 Ligi play-off final karşılaşması, henüz 6'ncı dakikada yaşanan sakatlık sonrası futbolcuların takım arkadaşları için üzülerek oyuna devam edememesi üzerine ertelendi.

Rize U18 Ligi play-off final maçının 6'ncı dakikasında Rize Belediyespor kalecisi İlkaycan Nedim Sönmez ile Veliköyspor futbolcusu Bedir Salih Kazancı, hava topu mücadelesinde çarpıştı. 16 yaşındaki Kazancı, çarpışmanın etkisiyle yere düştü ve dili boğazına kaçtı. Sağlık görevlisi anında müdahale ederken, Rize Belediyespor Antrenörü Muhammet Akarsu'nun da çabasıyla futbolcunun nefes alması sağlandı.

Bedir Salih Kazancı'ya ilk müdahale saha içinde yapıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Genç futbolcu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine sahaya gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu esnada maç yaklaşık 25 dakika durdu. Futbolcular, yaşanan üzücü olay nedeniyle uzun süre gözyaşlarını tutamadı.

25 dakika duran Rize Belediyespor-Veliköyspor maçı, hakem kararıyla ertelendi.

Genç oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından Veliköysporlu futbolcular ve teknik heyet, karşılaşmanın devam etmesini istemedi. Hakem Yücel Büyük, her iki takım teknik heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından müsabakayı erteledi.

GÖZTER TFF'DE

Yarıda kalan maça dair karar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilerleyen günlerde verilecek.

