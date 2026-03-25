Romanya Milli Takımı, İstanbul'da: Mircea Lucescu'ya büyük ilgi
Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile 26 Mart Perşembe günü oynayayacağı kritik maç için İstanbul'a geldi.
Türkiye ile Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.
- Romanya Milli Takımı, kritik müsabaka için İstanbul'a geldi.
- Romanya kafilesinde teknik direktör Mircea Lucescu, havalimanında ilgi gördü.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile Romanya, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta kozlarını paylaşacak.
Romanya Milli Takımı, müsabaka için İstanbul'a geldi. Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yapan kafilede teknik direktör Mircea Lucescu, havalimanında ilgi gördü.
Romanya kafilesi, pasaport kontrollerinin ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti..
