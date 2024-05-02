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Sacha Boey'in yanına gidiyor! Galatasaray'da bir tek kaleye geçmeyen Barış Alper Yılmaz hakkında flaş iddia

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Spor Haberleri

Bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da bazı isimlerin performansı çoktan Avrupa kulüplerinin radarına girdi bile. Ara transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar bir yıldızını daha Almanya'ya gönderebilir.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor. Buruk'un monte ettiği her pozisyonda görevini layıkıyla yerine getiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin de gözdesi. 

Sacha Boey'in izinden giden Yılmaz, tıpkı Boey gibi çalışmalarını sürdürüyor. Boey'in bireysel hocasıyla uzun süredir çalışan Barış Alper, ayrıca Almanya'daki uzmanlardan fiziksel durumuyla ilgili sürekli rapor alıyor.

Sarı-kırmızılıların 20 milyon Euro üzeri bir bedel biçtiği Yılmaz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Sacha Boey'in yanına gidiyor! Galatasaray'da bir tek kaleye geçmeyen Barış Alper Yılmaz hakkında flaş iddia - 1. Resim

BOEY'İN YANINA GİDİYOR 

Sabah'ta yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz ile ilgileniyor. Yılmaz'ın Alman kulübünün oyun stiline ve anlayışına çok uygun olduğu detayının yer aldığı haberde, oyuncunun Avrupa'nın diğer kulüplerinde de iyi bir performans göstereceği vurgulandı. 

Düzenleyen:  - Spor
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