Şampiyon Aslan'dan bomba transfer hamlesi: Aradığını Madrid'de buldu

Şampiyon Galatasaray'dan 14 yıldır forma giyen tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yerini dolduracak bomba transfer hamlesi geldi. İddialara göre aslan aradığı ismi Madrid'de buldu.

Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı formasına asan Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosu şimdiden heyecan verdi. 3 kupayı kaldırarak tarihi bir zafere imza atan şampiyon aslanın transfer hamlelerine ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geliyor.

Galatasaray, sezonun yıldızları arasında yer alan ve 14 yıllık Galatasaray kariyerine bu sezon nokta koyması beklenen Muslera'nın yerine Madrid'de bulduğu isim ile dolduracak.

Defensa Central'in iddialara göre daha önce de Galatasaray ile gündeme gelen Real Madrid'in 26 yaşındaki kalecisi Andriy Lunin'e resmi talepte bulundu.

Lunin'e daha iyi bir maaş teklifi yapan Galatasaray, olumlu karar alması durumunda kalesini tecrübeli file bekçisine emanet edecek.

Öte yandan Lunin'in takımıyla 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca Lunin ile ilgilenen takım sadece Galatasaray değil. İngiltere'den de Aston Villa da tecrübeli kaleci ile ilgileniyor ve Real Madrid'deki maaşından daha yüksek bir teklif sunduğu belirtiliyor.

Lunin'in geleceğiyle ilgili nihai kararın, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından verilmesi bekleniyor.

Real Madrid'de Thibaut Courtois'nun geçen sezon uzun süreli sakatlığında kaleyi devralan Lunin, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansıyla dikkat çekmişti. Lunin, Belçikalı eldivenin formu nedeniyle ise bu sezon sadece 13 maçta kaleyi korudu.