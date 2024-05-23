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Şampiyon yapacak teknik direktör bulundu! Vincent Kompany ile anlaşma sağlandı

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Şampiyon yapacak teknik direktör bulundu! Vincent Kompany ile anlaşma sağlandı
Bayern Münih, Vincent Kompany, Teknik Direktör, Haber

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de Burnley ile küme düşen Vincent Kompany'nin yeni sezonda Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile anlaştığı öne sürüldü.

Thomas Tuchel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Münih, teknik direktörlük için sürpriz bir isme yöneldi.

Athletic'te yer alan haberde Burnley ile Premier Lig'den küme düşen Vincent Kompany ile görüşen Alman devinin resmi sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Bundesliga ekibi eski teknik direktörleri Hansi Flick, Julian Nagelsmann ve Bayer Leverkusen'i şampiyon yapan Xabi Alonso ile ilgilenmesine rağmen istediği sonucu alamamıştı.

Şampiyon yapacak teknik direktör bulundu! Vincent Kompany ile anlaşma sağlandı - 1. Resim

KOMPANY'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Aktif futbolculuk hayatını 2020 yılında Anderlecht takımında tamamlayan Vincent Kompany, 2020-2021 sezonunda teknik direktör olarak aynı takımda devam etmişti.

Toplam 90 maça çıkan 38 yaşındaki hoca, 1.70 puan ortalaması yakalamıştı.

Daha sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'in başına geçen Kompany, 2022-2024 yıllar arasında 96 maça çıkarak 1.53 puan ortalaması tutturdu.

Bu sezon ligi 24 puanla 19. sırada bitiren Burnley ile küme düşen genç teknik adamın yeni bir maceraya hazır olduğu öğrenildi.

Bundesliga'da şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'in küme düşen bir teknik direktörü listesine alması sporseverlerin dikkatini çekti.

Düzenleyen:  - Spor
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