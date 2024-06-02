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Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Arda Güler, en büyük hayalini açıkladı

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Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Arda Güler, en büyük hayalini açıkladı
Real Madrid, Arda Güler, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ilk Türk milli futbolcu olan Arda Güler, tarihi başarıdan sonra açıklamalarda bulundu.

İspanyol devi Real Madrid, Londra'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Türk futbolcu Arda Güler, mücadelede forma giymemesine rağmen Şampiyonlar Ligi kupası kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Arda Güler, en büyük hayalini açıkladı - 1. Resim

ARDA GÜLER EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Tarihi başarıdan sonra duygularını paylaşan 19 yaşındaki yıldız, "İlk sezonum için böyle güzel bir finale imza atan herkese çok teşekkür ederim. "Bu harika takımın bir parçası olmak beni gurur ve neşe ile dolduruyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda büyük rol oynamak." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulamayan Arda, La Liga'da çıktığı 10 maçta 6 gol attı.

Düzenleyen:  - Spor
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