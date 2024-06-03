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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi futbolcusu ve ilk 11'i belli oldu

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Şampiyonlar Ligi&#039;nde sezonun en iyi futbolcusu ve ilk 11&#039;i belli oldu

Spor Haberleri

Real Madrid'in şampiyonluğu ile sonlanan 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi futbolcusu ve ilk 11'i açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi futbolcusu, Real Madrid'den Vinicius Junior seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

İspanya'nın Real Madrid takımıyla "Devler Ligi"nde çıktığı 10 maçta 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Vinicius Junior, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Öte yandan en iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Jude Bellingham elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi futbolcusu ve ilk 11'i belli oldu - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONUN EN İYİ 11'İ

Sezonun en iyi 11'inde Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern Münih), Vinicius Junior (Real Madrid) yer aldı.

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Düzenleyen:  - Spor
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