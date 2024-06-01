Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! Real Madrid ile Borussia Dortmund, Londra'da karşılaşıyor

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final bu akşam İngiltere'nin Londra şehrinde oynanacak. Salih Özcan'lı Borussia Dortmund, Arda Güler'li Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

Dünya futbolunun merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali bu akşam İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.

İspanyol devi Real Madrid, Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Wembley Stadı'nda zorlu mücadele saat 22.00'de TV8 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

DORTMUND MUCİZE PEŞİNDE

"Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.

Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.

İKİ TAKIM 15. DEFA KARŞILAŞACAK

Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek.

Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.

Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.

İLK DEFA BİR TÜRK FUTBOLCU KAZANACAK

Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.

Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.

Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.

BORUSSIA DORTMUND - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junio