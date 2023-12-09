Samsun Gistols! Samsunspor evinde Kasımpaşa'yı 4'ledi, seriye bağladı
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Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Samsunspor galibiyete 4 golle uzandı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki Kırmızı-Beyazlılar 4-0 öne geçtiği maçı uzatmada yediği goller sonrası 4-2 kazanarak düşme hattından uzaklaştı.
Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.
Kırmızı-Beyazlılar'a 3 puanı getiren golleri Marius Mouandilmadji (2), Emre Kılınç ve Oliver Ntcham attı. Kasımpaşa'nın golleri ise uzatma bölümünde Yasin Özcan ve Da Costa'dan geldi.
ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞTI
Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki Karadeniz ekibi bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti ve son 4 sıranın üzerine çıktı.
Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 2-3 mağlup eden Samsunspor son 6 maçından 4 galibiyet çıkardı.
Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.