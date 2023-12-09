Samsun Gistols! Samsunspor evinde Kasımpaşa'yı 4'ledi, seriye bağladı

9 Aralık 2023 19:01 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 19:04

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

Kırmızı-Beyazlılar'a 3 puanı getiren golleri Marius Mouandilmadji (2), Emre Kılınç ve Oliver Ntcham attı. Kasımpaşa'nın golleri ise uzatma bölümünde Yasin Özcan ve Da Costa'dan geldi.

ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞTI

Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki Karadeniz ekibi bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti ve son 4 sıranın üzerine çıktı.

Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 2-3 mağlup eden Samsunspor son 6 maçından 4 galibiyet çıkardı.

Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.