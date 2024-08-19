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Samsunspor, Gaziantep'te 3 puanın sahibi oldu! Galibiyet golü Holse'den geldi

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Samsunspor, Gaziantep&#039;te 3 puanın sahibi oldu! Galibiyet golü Holse&#039;den geldi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Samsunspor, 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 5. dakikada Holse kaydetti.

Geçen hafta deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 yenen Gaziantep FK, sezonun ilk iç saha maçından puan alamadı.

Samsunspor, Gaziantep'te 3 puanın sahibi oldu! Galibiyet golü Holse'den geldi - 1. Resim

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

5. dakikada Samsunspor öne geçti. Ntcham'ın sol çaprazdan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Holse'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'in solundan filelerle buluştu: 0-1.

20. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

72. dakikada Maxim'in kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

76. dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Bola'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Dioudis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90' Samsunspor, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla döndü.

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Saborit), Bitok (Dk. 85 İlker Karakaş), Ömürcan Artan (Dk. 46 M'Bakata), Mandouki (Dk. 46 Furkan Soyalp), Maxim, Mustafa Eskihellaç, Kenan Kodro, Kozlowski (Dk. 69 Emre Taşdemir)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 90 Ercan Kara), Holse (Dk. 78 Celil Yüksel), Muja (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Schindler (Dk. 60 Dimata), Moundilmadji (Dk. 90 Laura)

Gol: Dk. 5 Holse (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ertuğrul Ersoy, Dk. 41 Kozlowski, Dk. 90+3 Saborit (Gaziantep FK), Dk. 77 Benasser, Dk. 82 Celil Yüksel, Dk. 90+3 Dimata (Samsunspor)

Düzenleyen:  - Spor
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