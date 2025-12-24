Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli futbolcu Richie Omorowa'yı sezon sonuna kadar Kıbrıs Rum ekibi olan Olympiakos Nicosia'ya kiraladığını açıkladı.

Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada, sezon başında Hollanda ligi ekiplerinden Excelsior'dan kırmızı-beyazlılara dahil olan forvet oyuncusu Richie Omorowa'nın, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Olympiakos Nicosia'ya kiralandığı duyuruldu. Genç oyuncu yine bu sezon İsveç ekibi olan Degerfors'a kiralanmıştı. Degerfors formasıyla 10 maça çıkan Omorowa, bu süreçte sadece 1 asistlik katkı verebildi. Samsunspor'dan yapılan resmi açıklama şöyle:



Fildişi Sahili asıllı İsveçli genç oyuncu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Olympiakos Nicosia'da forma giyecek.

