Süper Lig'de 5 maçtır galip gelemeyen Samsunspor’da eksik futbolcuların fazlalığı can sıkıyor. Karadeniz ekibinde sindirim sistemi enfeksiyonu yaşayan Danimarkalı orta saha Carlo Holse, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkartıldı.

Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında 18 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor'da eksik futbolcular kervanına son olarak Carlo Holse eklendi.

Carlo Holse

KADRODAN ÇIKARILDI

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Carlo Holse, geçirmiş olduğu sindirim sistemi enfeksiyonu (akut gastroenterit) nedeniyle yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gençlerbirliği karşılaşması kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Samsunspor’da Holse’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Rick van Drongelen, Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ile kırmızı kart cezalısı Antoine Makoumbou ve Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Senegalli forvet Cherif Ndiaye, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası