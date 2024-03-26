Semih Kılıçsoy'dan İtalya'ya son saniye şoku! Genç yıldız 1 puanı getirdi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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U -21 Milli Takımı, deplasmanda İtalya U-21 Takımı ile kozlarını paylaştı. Son bölüme 1-0 yenik duruma düşen milli takımımız, Semih Kılıçsoy ile 1 puanı kurtardı.
Ümit Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6. haftasında İtalya U21 takımı ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Ghilardi ile 50. dakikada 1-0 öne geçen İtalya, 90+1'de Semih Kılıçsoy'un golüne engel olamadı.
A Grubu'nda 15 puanla liderliğini sürdüren İtalya, 5 Eylül'de San Marino ile karşılaşacak.
İstediği performansa imza atamayan Ümit Milli Takımımız ise 7 puanla 5 sırada bulunuyor.
Temsilcimiz bir sonraki maçta 6 Eylül'de İrlanda'yı konuk edecek.
SEMİH KILIÇSOY'UN GOLÜ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor