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Haberler > Spor > Semih Kılıçsoy'dan İtalya'ya son saniye şoku! Genç yıldız 1 puanı getirdi

Semih Kılıçsoy'dan İtalya'ya son saniye şoku! Genç yıldız 1 puanı getirdi

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Semih Kılıçsoy&#039;dan İtalya&#039;ya son saniye şoku! Genç yıldız 1 puanı getirdi

Spor Haberleri

U -21 Milli Takımı, deplasmanda İtalya U-21 Takımı ile kozlarını paylaştı. Son bölüme 1-0 yenik duruma düşen milli takımımız, Semih Kılıçsoy ile 1 puanı kurtardı.

Ümit Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6. haftasında İtalya U21 takımı ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Ghilardi ile 50. dakikada 1-0 öne geçen İtalya, 90+1'de Semih Kılıçsoy'un golüne engel olamadı.

A Grubu'nda 15 puanla liderliğini sürdüren İtalya, 5 Eylül'de San Marino ile karşılaşacak.

İstediği performansa imza atamayan Ümit Milli Takımımız ise 7 puanla 5 sırada bulunuyor.

Temsilcimiz bir sonraki maçta 6 Eylül'de İrlanda'yı konuk edecek.

SEMİH KILIÇSOY'UN GOLÜ

Düzenleyen:  - Spor
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