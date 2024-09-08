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Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Milli oyuncu Beşiktaş maçında sahada olabilir

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Şenol Güneş&#039;ten sürpriz karar! Milli oyuncu Beşiktaş maçında sahada olabilir
Spor Haberleri

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesi kadroda sürpriz hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Abdullah Avcı'nın yerine Trabzonspor'da göreve başlayan Şenol Güneş, ilk maçına geçen sezon çalıştırdığı Beşiktaş'a karşı çıkacak.

Milli takımlar arasında yoğun çalışmalar yapan Güneş'in kadroda değişiklikler yapabileceği konuşuluyor.

Takımda kalması beklenen Umut Bozok'un sakatlık geçiren Enis Destan'dan dolayı Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor.

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Milli oyuncu Beşiktaş maçında sahada olabilir - 1. Resim

UMUT BOZOK'A FIRSAT GELDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli teknik adamın golcü futbolcunun takımda kalması yönünde bir rapor sunduğu ve bunun oyuncu rekabetini artırabileceğine vurgu yaptığı öğrenildi. 

Sözleşmesi sezon sonuda bitecek olan Umut Bozok, Trabzonspor formasıyla 52 maça çıktı ve 13 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
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